Los minutos finales del episodio 12 de The king: Eternal monarch causaron revuelo por la inesperada revelación sobre una de las figuras más queridas del dorama, la jefa de la corte Lady Noh Ok Nam.

El personaje, interpretado por la veterana actriz Kim Young Ok, con quien Lee Min Ho trabajó previamente en Boys Over Flowers (KBS2, 2009), revela sus orígenes durante una conversación con Jung Tae Eul (Kim Go Eun).

Lady Noh (Kim Young Ok) con Jung Tae Eul (Kim Go Eun). Episodio 12, The king: Eternal monarch.

Según explica su nombre es Noh Ok Nam. Su papá se llama Noh Giseop y su madre es Shin Jeong Ae. Tiene una hermana llamada Noh Yeongnam y nació en 1932, en Pyoksong, provincia de Hwanghae, al norte del país.

Tras contar todo ello, Lady Noh pregunta qué sucedió durante la guerra de 1950. Esto resulta chocante porque tal evento no existe en la historia del Reino de Corea. Lo que significa que Lady Noh en realidad proviene de la República de Corea del Sur.

De estos datos se deducen que abandonó su ciudad natal a los 18, sin saber nada de ella por 67 años. En el tiempo actual, 2020, la edad de Lady Noh bordea los 85.

A partir de ese punto, las teorías sobre cómo y con quién cruzó Lady Noh el portal que conduce al otro mundo se disparan entre los seguidores del dorama.

Teniendo en cuenta que las intervenciones más conmovedoras de este personaje se producen en momentos claves mientras lee versos extraídos del libro Azaleas Selected Poem of Kim Sawol, se podría inferir que esta obra tiene relevancia en la historia de Lady Noh.

Es posible que la guionista de The king: Eternal Monarch, Kim Eun Sook, utilice la trágica historia real del poeta para construir el pasado de la dama de la corte.

Según se sabe, el poeta se suicidó a los 32 años después de caer en una terrible depresión al verse separado de la mujer que ama.

Poeta coreano Kim Sowol (1902 - 1934).

Cuando el rey Lee Gom regresa después de visitar por primera vez la República de Corea del Sur, trae consigo el libro de poemas, Lady Noh lo coge y lleva consigo para leerlo en diferentes momentos.

Podría ser que este personaje recuerde a través de esos versos su propia historia de amor. Algunos fans apuntan a que sí, mientras que otros prefieren señalar que ella está brindando pistas sobre cómo terminara la historia de amor del rey Lee Gom y la detective Jung Tae Eul.

Lady Noh Ok Nam (Kim Young Ok) lee un poema de Kim Sowol. Escena del episodio 12, The king: Eternal monarch.

