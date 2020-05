No le bastó con participar junto a Choi Jung Yoon para el OST de When my love blooms, Youngjae de GOT7 continúa con sus proyectos personales. En esta oportunidad, anunció el lanzamiento de su nueva línea de ropa, en colaboración con su pequeño perro llamado Coco.

La noticia fue revelada este 25 de mayo, el cantante de K-pop informó a sus seguidoras que su nueva marca de vestir llevaría el nombre de Ars with Coco.

Este anuncio fue compartido en las redes sociales de GOT7 y la cuenta oficial de Youngjae en Instagram acompañado de un divertido video y fotografías.

Cabe mencionar que, la colección estará disponible únicamente hasta el 8 de junio (KST), y consistirá en la venta de ropa para personas y mascotas, únicamente perros.

En la web oficial de Ars with Coco se señala que: “Una parte de los ingresos de las ventas de la marca se donará a refugios de animales y organizaciones de defensa”.

En Instagram, el video promocional superó las 407.800 reproducciones, mientras que las fotos sumaron alrededor de 444.470 interacciones.

Youngjae en Instagram

El miembro Youngjae de GOT7 posee una cuenta verificada en Instagram, bajo el seudónimo de @333cyj333 donde tiene más 4.7 millones de seguidores.

El idol de K-pop solo sigue a 42 cuentas en las que se encuentran los perfiles de sus compañeros de grupo y otras celebridades internacionales.

Youngjae en GOT7

El pasado 20 de abril, Youngjae junto a sus compañeros de GOT realizaron un exitoso comeback con su tema “Not by the moon” correspondiente a su onceavo mini álbum titulado DYE.

La canción obtuvo los primeros puesto en su primera semana de lanzamiento y ganó premios en los diversos programas musicales como M!Countdown.

Asimismo, logró posicionarse en el primer lugar de iTunes mundial.

