El episodio 11 del dorama de SBS y Netflix The king: Eternal monarch presentó una escena clave con el inesperado encuentro entre los persojanes interpretados por Jung Eun Chae y Woo Do Hwan.

Además de lo impactante de la escena (y sus posteriores consecuencias), llamó la atención el outfit lucido por la supuesta doppelgänger (doble) de Goo Seo Ryung (Jung Eun Chae), la primera ministra del reino de Corea.

La pieza en cuestión es una gabardina de lana en color camel con una diseño geométrico en cuero marrón de la casa de modas italiana Bottega Veneta, valorizado en 2,958 euros.

Gabardina de Bottega Veneta, diseñada por Daniel Lee.

Curiosamente, esta prenda ha sido utilizada como parte del vestuario de otros exitosos doramas emitidos durante el 2020, como Itaewon Class, Crash Landing on You, Born Again y The World of the Married.

Fue Kim Da Mi, con su personaje de Jo Yi Seo, la primera en utilizarlo durante el episodio 13 del kdrama Itaewon Class de JTBC.

Casi en paralelo, la multimillonaria Yoon Se Ri (Son Ye Jin) utilizó el mismo abrigo durante una escena del capitulo 12 de Crash Landing on You (también conocido como Aterrizaje de emergencia en tu corazón, en español).

Luego de ello, fue la malévola Baek Sang Ah (Lee Seo E), quien lo portó en el episodio 5 de Born Again (KBS2), dorama actualmente en emisión.

Finalmente, también se le pudo ver brevemente en una secuencia del The World of the Married, cuando la protagonista Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) maneja su automóvil en una escena del episodio 15.

En The World Of The Married también se pudo ver brevemente la gabardina de Bottega Veneta.

