El 22 de mayo, el portal Starmometer presentó los resultados de su votación global para 100 Most Beautiful Women in the World 2020 (Las 100 mujeres más bellas del mundo 2020), ocupando el primer lugar la actriz coreana Son Ye Jin.

La protagonista del dorama Crash Landing on You obtuvo un total de 4 354 037 votos registrados en Facebook, Twitter, Instagram y encuesta en línea.

La actriz de 35 años sobrepasó a la estrella tailandesa Lalisa Manoban, rapera del grupo K-Pop BLACKPINK, quien obtuvo en total 3 852 340 votos. Esta sería la segunda vez que la ‘Thai Princess’ pierde el primer lugar que obtuvo en 2018, siendo superada al año siguiente por la actriz y modelo filipina Liza Soberano.

Completan el Top10 de 100 Most Beautiful Women in the World 2020, la vocalista de TWICE, Tzuyu quien ocupa el tercer lugar.

100 Most Beautiful Women in the World 2020: 1. Son Ye Jin, COREA DEL SUR / 2. Lalisa Manoban, TAILANDIA / 3. Tzuyu, TAIWÁN / 4. Urassaya Sperbund, TAILANDIA

Por otro lado, Jisoo, Rosé y Jennie compañeras de Lisa en BLACKPINK, ocuparon el cuarto, quinto y octavo lugar respectivamente.

La actriz coreana Song Hye Kyo -cuyos seguidores se encuentran enfrascados en dimes y diretes con los fans de Son Ye Jin a causa de Hyun Bin- también aparece entre las 10 mujeres más bellas del mundo con 818 537 votos en total.

100 Most Beautiful Women in the World 2020: 5. Jisoo Kim, COREA DEL SUR / 6. Rose Park, NUEVA ZELANDA / 7. Song Hye Kyo, COREA DEL SUR / 8. Jennie Kim, COREA DEL SUR

Otras celebridades asiáticas e idols K-Pop que también figuran en el listado son la integrante de Red Velvet, Park Soo-Young, más conocida como Joy, en la posición 44.

100 Most Beautiful Women in the World 2020: 41. FrancescaFarago, CANADÁ / 42. Kaley Cuoco, EE / . UU. 43. GianninaGibelli, VENEZUELA / 44. Park Soo-Young, COREA DEL SUR

Dos puestos más allá aparece la idol de origen chino Wang Yi Ren, maknae de EVERGLOW, mientras que Yoona de Girls’ Generation esta en la ubicación 59.

La antagonista del kdrama The World of the Married (JTBC), Han So Hee figura en el puesto 73.

100 Most Beautiful Women in the World 2020: 73. Han So Hee, COREA DEL SUR / 74. Ivana Alawi, FILIPINAS / 75. Emma Stone, Estados Unidos / 76. Taylor Swift, Estados Unidos

Cerrando el listado están Irene de Red Velvet, Na Yeon de TWICE y Lee Ji Eun (IU) en las posiciones 85 y 89 respectivamente.

100 Most Beautiful Women in the World 2020: 89. Naeyon, COREA DEL SUR / 90. Rihanna, BARBADOS / 91. Anntonia Porsild, TAILANDIA / 92. IU, COREA DEL SUR

