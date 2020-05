Oh my baby: conoce a los mini-yo de los tres galanes de Jang Na Ra

El episodio 4 del dorama Oh my baby de tvN, protagonizado por Jang Na Ra presentó divertidas escenas donde la protagonista imagina las mini-versiones de sus tres galanes (y potenciales padres de su bebé), Go Joon, Park Byung Eun y Jung Gun Joo.

Estas versiones infantiles son interpretadas por Choi Yoon Woo, Ki Eun Yoo y Park Jae Joon, actores que han aparecido en otros importantes kdramas como The world of the married, Meow: the secret boy y Hi bye mama.

Choi Yoon Woo

El actor infantil, nacido el 20 de marzo del 2014, representa cómo sería un hijo entre Jang Ha Ri (Jang Na Ra) y el fotógrafo Han Yi Sang (Go Joon).

A pesar de su corta edad, Choi Yoon Woo ya ha participado en dos películas y 13 doramas, siendo el último una aparición en el episodio final del éxito de JTBC, The world of the married.

Park Jae Joon con Kim Hee Ae protagonista del dorama The World of the Married (jTBC, 2020)

Asimismo, ha compartido dos veces roles con la actriz Park Min Young (exnovia de Lee Min Ho), en los doramas Her private life (tvN / 2019) y What’s wrong with secretary Kim (tvN / 2018).

Oh My Baby: Choi Yoon Woo con Jang Na Ra y Go Joon

Ki Eun Yoo

Además de su papel como la visión del hijo de Jang Ha Ri y el pediatra Yoon Jae Young (Park Byung Eun).

Este actor infantil nacido en 2013, figura para este año en otras tres producciones: Dinner mate de MBC, junto a Song Seung Heon y Seo Ji Hye, Fatal Promise (KBS2) y el dorama de fantasía Welcome (también conocido como Meow: The Secret Boy).

Oh My Baby: Ki Eun Yoo con Jang Na Ra y Park Byung Eun

Park Jae Joon

Representando al hijo de Jang Ha Ri y el empleado novato Choi Kang Eu Ddeum (Jung Gun Joo), este actor infantil nacido el 3 de diciembre del 2014, ya cuenta en su registro haber actuado en seis producciones.

La última de estas fue con un papel regular en Hi bye mama (tvN / 2020) dorama protagonizado por Kim Tae Hee.

Park Jae Joon con Kim Tae Hee protagonista de Hi Bye Mama (tvN / 2020)

Y antes de ello apareció en Secret boutique (SBS / 2019) y A place in the sun (KBS2 / 2019).