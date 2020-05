El dorama Dinner Mate de MBC está a pocos días de su estreno. La historia de romance genera expectativa por el protagónico de Song Seung Heon, recordado por su rol en Otoño en mi corazón. Sin embargo, la noticia de que Kim Jung Hyun y Seo Ji Hye compartirán escenas también es motivo de atención.

Esta pareja de actores interpretó a Goo Seung Joon y Seo Dan en Crash landing on you, Kdrama de tvN que atajo gran audiencia a inicios del 2020. La química entre ambos fue notoria; sin embargo, sus personajes no concretaron su amor.

La relación de los actores en el dorama dio mucho de qué hablar.

Ahora, en el proyecto basado en el webtoon Shall we eat dinner together, Kim Jung Hyun tendrá un breve cameo como el novio de la protagonista. La televisora reveló sus primeras fotos oficiales poco antes estrenar el primer episodio.

Dinner Mate

Dinner Mate

Woo Do Hee (Seo Ji Hye) y Lee Young Dong (Kim Jung Hyun) están envueltos en una discusión. Mientras tanto, Kim Hae Kyung (personaje de Song Seung Heon) los observa con curiosidad a la distancia.

Dinner Mate

Dinner Mate

Dinner mate (compañero de cena) contará la relación entre un psiquiatra que usa los alimentos para dar tratamiento a sus pacientes y la productora de un canal digital que fracasó en sus relaciones amorosas. Aunque ambos son reacios a enamorarse, el tiempo que pasarán juntos podría crear sentimientos entre ellos.

El primer episodio, con la reunión de los actores de Crash landing on you, se emite el 25 de mayo.

La nueva pareja se formará a través de una serie de cenas y salidas que ambos personajes compartirán.

