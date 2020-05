¡El esperado Prom from Home: Under the Living Room Lights ha llegado! MONSTA X junto a otros grandes representantes de la música como CNCO y Lauv se unen para honrar la graduación de estudiantes del mundo y recaudar fondos hacia una causa noble.

Artistas surcoreanos conforman el único grupo del K-pop que actuará en el evento virtual y online organizado por la personalidad de la radio Zach Sang y el Hospital de Investigación Infantil St. Jude.

PUEDES VER MONSTA X se presenta en evento virtual de graduación Prom from Home

Prom From Home: STREAM EN VIVO por YouTube

MONSTA X, Prom from Home, Kpop,

En esta nota, conoce todos los detalles sobre esta fiesta y vive el minuto a minuto de la performance de los ídolos que ultiman detalles para su regreso coreano con su nuevo mini álbum FANTASIA X.

¿Qué es el Prom from Home?

Prom from Home: Under the Living Room Lights es una graduación virtual en honor a los estudiantes de secundaria que completaron su etapa de educación y que no tuvieron la oportunidad de celebrarlo, debido a la COVID-19. Si bien se anuncia específicamente para Estados Unidos, estará abierta al público en general.

El evento es organizado por Zach Sang y el Hospital de Investigación Infantil St. Jude. Consta de dos partes: la antesala VIP a la que se accede pagando una entrada (AQUÍ) y un LIVE STREAM + after party totalmente gratis. El monto recaudado será destinado a la referida entidad que trabaja a favor de los niños con cáncer.

Line up de Prom from Home

La line-up de Prom from Home: Under the Living Room Lights está conformada por un total de 21 artistas, entre los que figuran MONSTA X, Lauv, CNCO, Blanco Brown, Oliva O’Brien y más.

Prom from Home, line up, MONSTA X

Jackson Wang, integrante de GOT7, también se hará presente como invitado especial junto a Darren Barnet y Gaten Matarazzo de Stranger Things para la segunda hora del LIVE STREAM de Prom from Home EN VIVO.

¿A qué hora comienza el Prom from Home EN VIVO?

La primera parte (VIP) del Prom from Home inicia a las 7:00 p. m. (ET). A las 8:00 p. m. comienza el LIVE STREAM mientras que el after party, a las 10:00 p.m (ET). Revisa lo horarios según tu país.

Prom from Home con MONSTA X EN VIVO en Perú: 6 p. m. (VIP), 7 p. m. LIVE STREAM y 9 p. m. (after party)

Prom from Home con MONSTA X EN VIVO en Colombia: 6 p. m. (VIP), 7 p. m. LIVE STREAM y 9 p. m. (after party)

Prom from Home con MONSTA X EN VIVO en Ecuador: 6 p. m. (VIP), 7 p. m. LIVE STREAM y 9 p. m. (after party)

Prom from Home con MONSTA X EN VIVO en México: 6 p. m. (VIP), 7 p. m. LIVE STREAM y 9 p. m. (after party)

Prom from Home con MONSTA X EN VIVO en Chile: 7 p. m. (VIP), 8 p. m. LIVE STREAM y 10 p. m. (after party)

Prom from Home con MONSTA X EN VIVO en Argentina: 8 p. m. (VIP), 9 p. m. LIVE STREAM y 11 p. m. (after party)

Prom from Home con MONSTA X EN VIVO en España: 1 a. m. (VIP), 2 a. m. LIVE STREAM y 4 p. m. (after party) (sábado 23 de mayo)

¿Qué canal transmitirá Prom from Home LIVE STREAM?

Prom from Home será trasmitido en el canal YouTube de St. Jude y el Twitter oficial de Zach Sang.

Para ver el LIVE STREAM gratuito por YouTube puedes hacer click AQUÍ. Para verlo por Twitter, AQUÍ.

¿A qué hora se presenta MONSTA X?

Las estrellas de K-pop tendrán dos presentaciones en este evento. Esta es la cartilla oficial con el orden de los artistas invitados y el horario aproximado que corresponde a cada uno de ellos.