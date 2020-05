WINNER: Kang Seung Yoon confirma su participación en dorama Kairos

El 20 de mayo, YG Entertainment anunció que Kang Seung Yoon, líder del WINNER, actuará en el próximo dorama Kairos, a estrenarse en la segunda mitad del 2020.

La noticia llega dos semanas después de conocerse las conversaciones entre el idol K-pop y la producción de MBC.

Concebido como un thriller de fantasía romántica, Kairos desarrollará la historia de Seo Jin (Shin Sung Rok), un hombre traumatizado por el secuestro de su hija, y su relación con Ae Ri (Lee Se Young), una mujer en duelo por la desaparición de su madre. Lo fantástico es que viven en el presente y el pasado respectivamente y deberán trabajar juntos para descubrir la verdad sobre sus seres queridos.

Shin Sung Rok y Lee Se Young son la pareja protagonista del próximo dorama Kairos (MBC, 2020).

En ese contexto, Kang Seung Yoon interpretará el papel de Lim Gun Wook, amigo de Ae Ri. Su personaje será clave en la búsqueda de la madre de su amiga.

“Me enganché tan pronto como leí el guión de 'Kairos'. Estoy realmente emocionado de regresar como actor después de mucho tiempo. Todavía tengo mucho que aprender, pero haré lo mejor que pueda para no ser un obstáculo para las personas con las que estoy trabajando”, comentó el artista de 26 años.

Kang Seung Yoon de WINNER será parte del reparto estelar del kdrama Kairos (MBC, 2020)

Con este personaje, el maknae de WINNER regresa a la actuación después de dos años , siendo su último trabajo actoral la comedia policial, Prison Playbook (tvN, 2017), donde interpretó al presidiario Lee Jo Hyung, apodado “Jean Valjean”.

Previo a ello, Kang Seung Yoon actuó en Love for a Thousand More (Naver TV, 2016) y We Broke Up (CJ E&M, 2015), este último al lado de Sandara Park, ex miembro de 2NE1.

Kang Seung Yoon protagonizó el dorama Love for a Thousand More (Naver TV, 2016), junto a la actriz Hwang Seung Eon.

Finalmente, también conforma el reparto masculino Ahn Bo Hyun, el actor de 31 años, que causó sensación como el antagonista del aclamado dorama IItaewon Class (JTBC, 2020), habiendo participado antes en la mundialmente conocida Descendants of the Sun (KBS2, 2016).

La estrella de Itaewon Class, Ahn Bo Hyun inició como modelo y de ahí logró sobresalir en Descendants of the Sun, junto a la pareja 'Song-Song'.

