‘The king: Eternal monarch’: ver capítulos 9 y 10 del dorama de Lee Min Ho

El drama The king Eternal monarch, una historia de fantasía y romance, avanza hacia su sexta semana de emisión. Aunque fue uno de los proyectos con mayor expectativa de la temporada, también enfrentó duras críticas bajo el ojo agudo de los netizens. Ahora, cada vez más cerca de su final, podría remontar en el rating.

Los episodios 11 y 12 (1x11 y 1x12) se estrenarán este viernes y sábado en Netflix y SBS. A diferencia de las semanas anteriores, el drama protagonizado por Lee Min Ho y Kim Go Eun ya no compite con The world of the married. Te contamos todo lo que debes tener en cuenta para ver estos emocionantes capítulos.

Para recordar, el capítulo 10 parece ser el inicio de la tragedia. Lee Gon y Lee Rim se han visto mutuamente pero el rey está atado de manos para exponer su teoría pues el traidor no ha envejecido. Poca gente le creería. Sin embargo, el malvado villano avanza con su plan y asesina al segundo en línea al trono.

Lee Rim y Lee Gon se encuentran en público durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar

Por otro lado, el amigo de Tae Eul, Kang Shin Jae acepta sus recuerdos y admite frente a la detective que él pertenece al reino de Corea. Este dato le impacta, pero a la vez podría ayudarla a resolver la incógnita de las personas que cruzan el portal.

The king: Eternal monarch

La escena final es una breve visita de Lee Gon a la teniente. Es el momento en que el rey le confiesa sus sentimientos, pero también muestran el dolor de separarse constantemente.

Tras un beso entre lágrimas, Tae Eul abre los ojos y se encuentra sola, sosteniendo las flores que el rey le trajo. Lee Gon había desaparecido.

Escena del episodio 10 del dorama The King: Eternal Monarch (SBS y Netflix, 2020).

¿Dónde ver los capítulos 11 y 12 de The king: Eternal monarch con sub español?

En corea, los derechos televisivos de El rey: eterno monarca los tiene el canal SBS. En plataformas de streaming a demanda, Netflix es el distribuidor que lo promociona a nivel internacional.

En esta plataforma, cada semana el dorama se ubica en el Top 10 de diversos países, incluyendo Perú.

Horario de transmisión de The king: Eternal monarch en Netflix

The king: Eternal monarch en Perú: 10.00 a. m.

The king: Eternal monarch en Indonesia: 10.00 p. m.

The king: Eternal monarch en Colombia: 10.00 a. m.

The king: Eternal monarch en Malasia: 11.00 p. m.

The king: Eternal monarch en México: 10.00 a. m.

The king: Eternal monarch en Filipinas: 11.00 p. m.

The king: Eternal monarch en Chile: 11.00 a. m.

The king: Eternal monarch en Argentina: 12.00 m.

The king: Eternal monarch en Estados Unidos: 11.00 a. m.

Ver gratis The king: Eternal monarch

Recuerde que puedes ver gratuitamente los 10 episodios disponibles del Kdrama escrito por Kim Eun Sook (Descendants of the sun, Goblin) con una suscripción a Netflix, debido a que los usuarios nuevos pueden tener un mes de prueba sin costo.

Cumplido este plazo, puedes elegir el plan que más se acomode para continuar disfrutando del catálogo de doramas que ofrece esta plataforma.

Adelanto del capítulo 11 de The king: Eternal monarch

El impactante adelanto del capítulo 11 solo se difundió en SBS. Al parecer, el personaje de Kim Go Eun ha cruzado el portal y se encuentra herida. ¿Logrará encontrarse con el rey?

