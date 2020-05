Oh my baby: Jang Na Ra vuelve a enfrentar el mismo ‘problema’ de Baby Faced Beauty

El estreno de los dos episodios del dorama Oh my baby protagonizado por Jang Na Ra ha despertado mucho curiosidad porque significa el reencuentro con quien fuera su madre en Baby-faced Beauty (KBS2, 2011), Kim Hye Ok.

Nueve años atrás, esta actriz daba vida a Jung Ok, madre de So Young, personaje que interpretaba Jang Nara.

En Baby -faced Beauty, Jang Na Ra y Kim Hye Ok mantenían una tirante relación donde la madre se mostraba preocupada por la vida amorosa de su hija, en especial por su romance con Choi Jin Wook (Choi Daniel), un joven empleado siete años menor que So Young.

Kim Hye Ok y Jang Na Ra interpretaron a madre-hija en el dorama Baby-faced Beauty (KBS2, 2011)

En Oh My Baby ambas actrices vuelven a explotar su química como madre-hija, donde Kim Hye Ok, ahora como Lee Ok Ran, continua en la búsqueda de un buen hombre que se case con su primogénita Jang Ha Ri (Jang Na Ra).

Kim Hye Ok y Jang Na Ra nuevamente son madre-hija en el dorama Oh My Baby (tvN, 2020)

En el capítulo 2, durante la secuencia de la boda Jang Ha Ri, expresa cierta desesperación por encontrar un hombre al saber que sus posibilidades de ser mamá son escasas.

Después de reprenderla por su comportamiento, Lee Ok Ran consuela a su hija diciéndole que no busque en ‘lugares extraños’, porque el ‘pájaro azul puede estar en la pequeña habitación de su casa’.

Esto último es una referencia al poema ‘Pájaro azul‘, del poeta alemán Charles Bukowski (1920-1994).

“Hay un pájaro azul en mi corazón que

quiere salir

pero soy duro con él,

le digo quédate ahí dentro,

no voy a permitir que nadie te vea”.

