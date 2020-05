Lee Dong Wook habla sobre Goblin y Gong Yoo en entrevista para W Korea.

El actor Lee Dong Wook adornará las portadas de junio de W Korea. Como adelantó para sus lectores, el 13 de mayo la revista especializada en moda compartió la sesión fotográfica protagonizada por la estrella de 38 años. El 19 del mismo mes, reveló una entrevista exclusiva.

En esta, el famoso surcoreano compartió novedades sobre su dorama próximo a estrenarse A tale of gumiho, serie de fantasía urbana que abordará por primera vez en su versión masculina la historia del zorro mitológico de nueve colas.

PUEDES VER Lee Dong Wook cautiva con la mirada en sesión fotográfica para W Korea

Lee Dong Wook para W Korea.

“He oído que esta es la primera vez que hay una historia principal sobre un gumiho masculino. Es único. El director y el escritor pretenden darle un giro a las ideas convencionales y eso también es emocionante”, compartió.

A tale of gumiho se convierte en su dorama número 32; sin embargo Lee Dong Wook es recordado por su interpretación como el ángel de la muerte o parca de Goblin, una de las producciones surcoreanas más famosas a nivel local e internacional.

Sobre el éxito de la serie de la tvN dijo lo siguiente: "En ese momento, honestamente, no podía sentir realmente cuán popular era. Mientras el drama estaba en marcha, estaba tan ocupado filmando. No era solo yo quien era así, muchos otros actores habían sentido de la misma manera”.

Goblin se emitió desde diciembre del 2016 a enero del 2017. Además de contar con el guion de la reconocida escritora Kim Eun Sook, tuvo un reparto de lujo encabezado por Gong Yoo, Lee Dong Wook, Kim Go Eun (The king: Eternal monarch), Yoo In Na y Yook Sung Jae (BtoB).

El dorama estableció récords de audiencia y sigue siendo considerada uno de los mejores. Posterior a su final, Lee Dong Wook vio crecer de manera exponencial las ofertas de trabajo tanto para su faceta actoral como para la de modelo.

Ante W Korea, confesó: "En ese entonces pensé ‘Parece que voy a estar ocupado ahora’ y ‘Las cosas van bien porque el drama fue un éxito'. Sin embargo, por un lado fui cauteloso acerca de no estar intoxicado por la felicidad. Todavía le digo a otras personas y a Gong Yoo que Goblin es su drama y de la escritora Kim Eun Sook. Es importante crear un buen ambiente, pero nunca pensé algo como ‘este resultado es mío'”.

Lee Dong Wook para W Korea.

“El hecho de que la gente todavía hable mucho sobre Goblin demuestra que fue un drama interesante y genial. Es mi deber y mi tarea romper rápidamente con eso".

Lee Dong Wook cerró su intervención acerca de la serie con una sonrisa en el rostro y la siguiente frase: “En cualquier caso, es algo que ya pasó, es un honor pasado y aún más, fue el drama de Gong Yoo”.

A continuación, mira otras imágenes de la sesión fotográfica de W Korea.

Lee Dong Wook para W Korea.

Lee Dong Wook para W Korea.

Lee Dong Wook para W Korea.