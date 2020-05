V confiesa que sus compañeros de BTS lograron aliviar sus pensamientos depresivos

Kim Taehyung es conocido como V de BTS o en muchas ocasiones como el chico ‘4D’ de la agrupación. Es decir, el de la personalidad más extraña y con un sentido del humor particular pero brillante.

Sin embargo, esto no fue siempre así. Y es que el ídolo del K-pop de 25 años ha experimentado difíciles momentos en su vida personal que derivaron en depresión, según confesó. En el episodio 4 de Break the silence tomó un momento en escena para poder compartirlo con ARMY.

BTS, Break the silence, estreno

La docu-serie fue estrenada en 2020 en la aplicación Werverse. A través del detrás de escena para los preparativos de la gira mundial Love Yourself, su posterior concreción y la llegada del tour Speak Yourself, los Bangtan Boys muestran su lado más personal a ARMY.

El capítulo 4 estrenado el 19 de mayo tuvo grandes momentos, como la intensidad previa a las presentaciones de los conciertos, los imprevistos que obligan a los ídolos a improvisar, así como el sentimiento que se vive una vez están parados frente a miles de fans.

BTS, Break the silence.

También se presentó a Taehyung de manera muy personal confesándose sobre su ‘yo’ antes de la gira Love Yourself. Sobre esto, ‘TaeTae’ dijo: “Hay momentos en que me deprimo mucho. Cuando estoy pasando por momentos difíciles y quiero que alguien me tome de la mano, a veces yo pensaré ‘olvídalo, quiero estar así’”.

Taehyung en Break the silence, documental de su grupo BTS.

Sin embargo, no todo es malo, pues V también confesó cuál fue el punto de cambio en su vida. Esto relacionado con sus compañeros de BTS, con quienes formó una unidad desde su debut en 2013.

“A menudo me siento así. Pero cuando comenzamos la gira mundial de Love Yourself, dejé de tener esos pensamientos. Ver cómo los miembros estaban felices después de verme feliz, también me hizo feliz. No sé exactamente por qué, pero creo que fue un punto de inflexión para mí”.

