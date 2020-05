El último episodio del dorama The world of the married (JTBC, 2020) sigue dando que hablar por su final abierto, y no fueron pocos los televidentes que quedaron intrigados sobre el destino de sus personajes.

Uno de los más misteriosos fue el Dr. Yoon Ki, médico especialista en neuropsiquiatría del Hospital Family Love, papel interpretado por el actor coreano Lee Moo Saeng.

The world of the married: Lee Moo Saeng interpretó al Dr. Yoon Ki en el dorama The World of the Married (JTBC, 2020)

No fueron pocos los seguidores de The world of the married que expresaron en redes sociales su deseo de ver juntos a Yoon Ki y Sun Woo (Kim Hee Ae), algo que finalmente no sucedió.

Al respecto, el actor de 40 años confesó en una entrevista a Kstarlive sus impresiones sobre su personaje y su controvertido final.

“Realmente me gusta el final abierto de Sun Woo y Yoon Ki. Es bueno que la gente pueda pensar en diferentes finales propios. Pero si yo fuera Yoon Ki, creo que simplemente me habría confesado a Ji Sun Woo, incluso si ella me rechaza”.

The world of the married: El personaje del Dr. Yoon Ki (Lee Moo Saeng) se sentía atraído por su colega Ji Sun Woo (Kim Hee Ae)

Curiosamente, el papel que interpreta Lee Moo Saeng no existe en la versión original de The world of the married (llamado Doctor Foster), y se desarrolló a partir de dos personajes diferentes.

Hablando de ello, el actor aclaró que no vio el programa original porque “no parecía estar ayudando en absoluto”.

Lee Moo Saeng en una escena del dorama dorama The World of the Married (JTBC, 2020)

Reflexionando más sobre las características del Dr. Yoon Ki, Lee Moo Saeng expresó que su personalidad no es tan persistente y paciente.

“Kim Yoon Ki es realmente un buen tipo. Secretamente se preocupó por Sun Woo durante dos años, pero no tuvo un final. Si fuera yo, me habría rendido y me habría ido a Seúl”.

Finalmente, jugando con la idea de que se produzca una segunda temporada del kdrama, Lee Moo Saeng indica: “Si alguna vez se produce, me gustaría poder tener una historia de amor feliz con Ji Sun Woo”.

