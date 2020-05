El nuevo documental de SEVENTEEN Hit The Road inició su emisión en YouTube. Los primeros dos episodios presentan a Woozi, el cantante y compositor del grupo K-pop y a Wonwoo, rapero integrante de la sub-unidad Hip-Hop.

Las cámaras siguen a los 13 integrantes de la boyband mientras realizan su gira Ode to you en Japón para conocer cada una de sus personalidades. Sin embargo, también revela el arduo trabajo que existe detrás de cada performance.

Poco antes del concierto en Makuhari (noviembre del 2019), uno de los chicos se enfermó y debió asistir al hospital. Se trataba de Dino, uno de los bailarines principales. Con un integrante menos, el equipo se preparó para reajustar la presentación que realizarían en la noche.

El documental muestra que a esas alturas de la gira, varios integrantes experimentaban dolor corporal y tal vez “no estaban en la mejor condición” como expresó Jeonghan.

SEVENTEEN: Jeonghan en Makuhari

SEVENTEEN: Sala de preparación para el concierto en Makuhari

Aún así, los 12 idols que saldrían a escena se dieron ánimo para responder a las miles de fans CARAT que llenaron el local. Pero una crisis se desató en el primer segmento del concierto.

“Creo que ese día no me encontraba muy bien, pero como Dino se enfermó no quise decir nada”, comentó Wonwoo sobre el episodio de descompensación que sufrió.

Seventeen: Wonwoo en Hit the road

“En comparación a otros conciertos, me costaba mucho respirar. Mientras más me esforzaba, mi respiración se agitaba y terminé con una hiperventilación. Creo que ese día tuve muchos mareos. Aún estando quieto sentía que me iba a desmayar”, explicó.

SEVENTEEN: Wonwoo en backstage del concierto en Japón

Sin embargo, luego de descansar por un momento en el backstage, Wonwoo decidió regresar al escenario para continuar con el show. No quería decepcionar a los fans.

“Ellos son lo más importante. Invirtieron su valioso tiempo en venir a vernos. No estaba dispuesto a rendirme, aunque terminara sin fuerzas”, aseguró el rapero de 23 años.

Mira el video a continuación con subtítulos en español:

SEVENTEEN lanzará dos episodios más de la serie Hit the Road el viernes 22 de mayo a las 12 p. m. (KST).

El documental acompaña a los 13 integrantes mientras durante la gira Ode to you, tour mundial que inició en el 2019 y culminó en enero del 2020 tras recorrer Japón, Estados Unidos y México. Las paradas de Europa programadas para marzo tuvieron que cancelarse por la expansión de la COVID-19.