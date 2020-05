En el episodio 460 del programa de variedades de MBC, Weekly idol, conducido por Hwanghee, el exmiembro de ZEA, y Eunhyuk, integrante de SUPER JUNIOR, recibió como invitados a los idols de NCT Dream, sin imaginar que uno de los presentadores pasaría un incómodo momento.

El programa se desarrolló con normalidad, los cantantes K-pop, Ren Jun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle y Jisung participaron en todos los juegos propuestos en el espacio de entretenimiento.

Todos reían y bromeaban sobre las capacidades físicas de cada uno de los miembros de NCT Dream. Incluso Hwanghee y Eunhyuk presentaron con orgullo el performance del grupo con su reciente éxito llamado “Ridin”.

Antes de que se diera el cierre del episodio 460 de Weekly idol sucedió un hecho singular y gracioso.

Jaemin confundió a Enhyuk y lo llamó en plena grabación del programa, Leeteuk, líder de SUPER JUNIOR.

Esta situación provocó que el rapero de NCT Dream se avergonzara y pidiera perdón muchas veces a su ‘sunbenim’.

Este es la traducción textual de la divertida escena en Weekly idol y el video.

Hwanghee: “Aunque odiamos decir adiós, eso es todo el tiempo que tenemos con NCT Dream. Hoy fue como tu cumpleaños, Haechan. Dinos cómo te sientes".

Haechan: “Lo pasé muy bien... descubriendo cuánto me amaban los miembros. También gané el juego de los socios. Los resultados no me sorprenden en absoluto, fue natural. También vendré preparado para la próxima ronda de juegos".

Hwanghee: “Lo esperaré con ansias. ¿Y tú, Jaemin?”.

Jaemin: “Han pasado nueve meses desde la última vez que vine a este programa. Fue muy agradable verlos a todos y junto a Leeteuk".

Eunhyuk: “¿Leeteuk?”.

Jaemin: “Leeteuk ... No perdón quise decir Eunhyuk, hyung”.

Eunhyuk: “Estás cruzando la línea (de confianza)”.

Jaemin: “Lo siento. Lo siento mucho, no sé qué pasó”.

Hwanghee: “Es Eunhyuk”.

Jaemin: “Me disculpo una vez más”.

Haechan: “Sus orejas están ardiendo rojas”.

Posterior a esta interacción los demás miembros de NCT Dream hacían énfasis cuando agradecían o se despedían de Eunhyuk para molestar a Jaemin por su equivocación.

Cuando todos los idols terminaron de dar sus palabras de despedida, Hwanghee también quiso unirse a la broma y se burló nuevamente de su compañero llamándolo nuevamente Leeteuk.

“En el futuro también trabajaré duro en Weekly Idol junto a Leeteuk... Oh, lo siento”, dijo el exmiembro de ZEA.

Cabe mencionar que Eunhyuk tiene un gran sentido del humor y tolera todo tipo de bromas, incluso ha sido punto de bromas por parte de sus compañeros en SUPER JUNIOR.

Aquí puedes ver el programa completo de Weekly idol con NCT Dream.

