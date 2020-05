Fundador de JYP respalda a Jae de DAY6: “Tu salud es más importante”

DAY6, banda de K-rock y K-pop, lanzó su mini-álbum The book of us: The demon el 11 de mayo; pero en la víspera de dicho evento anunciaron que harían una pausa en sus actividades grupales para enfocarse en recobrar su salud mental. Algunos integrantes habían experimentado ansiedad, por lo que se les recomendó descanso.

Tras ese comunicado, los fans del grupo (llamados My Day) se esmeraron para demostrar apoyo a su última producción musical, el single “Zombie”. Los resultados fueron buenos para la banda, pues lograron ingresar al Top 10 de MelOn en tiempo real.

Mientras están en su periodo de reposo, Jae de DAY6 se dirigió a sus fans para mostrar el cálido mensaje que llegó directamente de Park Jin Young, el fundador de la compañía JYP.

El experimentado productor le había escrito en Kakao Talk para felicitarlo por el éxito de “Zombie”.

"Nunca habría imaginado escuchar una canción compuesta por ti por tres días seguidos. La tengo en repetición. Felicidades por los grandes resultados”, celebró J.Y. Park.

Ante ello, el cantante respondió disculpándose por lo problemas que pudo causar en el comeback. “Estaré mejor tan pronto como pueda para retomar el trabajo. Siempre aprecio su mentoría y el ejemplo de lo que debe ser un artista”.

Jae compartió mensaje de KKT en su historia de Instagram.

Para finalizar, el líder (como lo llamó Jae) dejó una reflexión de motivación para su pupilo.

“Toma tu tiempo Jae. Tu salud y felicidad es más importante que hacer conciertos. ¿Al final, no es ser felices el propósito de nuestras vidas? Yo tuve problemas para encontrar qué era la felicidad. Fue del 2010 al 2012. Ahora ya no tropiezo más”.

“Prefiero que pases por estos momentos y encuentres una respuesta verdadera para tu vida en lugar de perseguir algo que no sabes qué es”, finalizó Park Jin Young con un emoji sonriente.

Para escuchar el último disco de DAY6 en Spotify puedes hacer click AQUÍ.

Park Jae-hyung, mejor conocido como Jae, es un músico, cantante, compositor, rapero y compositor coreano

