La desgarradora escena que conecta a The King: Eternal Monarch con Goblin

El episodio 10 de The King: Eternal Monarch causó un gran impacto por la triste escena con Kim Go Eun y Lee Min Ho en sus minutos finales, que además tendría referencias directas al dorama Goblin, del 2017.

Esta producción de tvN, también escrita por la guionista Kim Eun Sook, brindó una desgarradora escena de llanto y desesperación en el episodio 14, cuando Ji Eun Tak (Kim Go Eun) vio desaparecer ante sus ojos a su amado inmortal Kim Shin (Gong Yoo).

PUEDES VER La trágica historia detrás del poema leído por Lee Min Ho en The king: Eternal monarch

Hábilmente Kim Eun Sook logró utilizar elementos para conectar ambas escenas, que además son interpretadas por la misma actriz Kim Go Eun, obteniendo un efecto dramático que ha dado mucho que hablar en redes sociales.

En The King: Eternal Monarch la escena se produce tras un breve encuentro del rey Lee Gon (Lee Min Ho) con su amada, donde se puede escuchar su voz en off que recita: “Un día me verás desaparecer. Aun así, no te preocupes por eso. Solo paso por el tiempo que se detiene”.

Luego de ello el monarca le declara su amor a la detective Jung Tae Eul, con un sincero: “Te amo”, desapareciendo segundos después.

Ella cae al suelo llorando desconsoladamente mientras sujeta el ramo que él le entregó. Las flores se llaman Forget me not (no me olvides, en español).

Escena del episodio 10 del dorama The King: Eternal Monarch (SBS y Netflix, 2020).

Por otro lado, en Goblin: The Lonely and Great God la escena resulta parecida, el personaje de Gong Yoo le declara su amor a Ji Eun Tak, con un “Te amo”, para luego convertirse en cenizas que se pierden en el aire de la noche. Ella arrodillada en el suelo, se deshace en lágrimas.

Escena del episodio 14 del dorama Goblin: The Lonely and Great God (tvN, 2017).

Aunque no aparece en la secuencia, en la trama de Goblin también se utiliza unas flores para simbolizar el amor de la pareja, estas son flores de trigo serraceno, que según se dice significaría ‘Amantes’.

Kim Shin (Gong Yoo) le entrega flores de trigo serraceno a Ji Eun Tak (Kim Go Eun), en Goblin: The Lonely and Great God (tvN, 2017).

En redes sociales, y en especial Twitter, los seguidores de ambas producciones han comparado la escena y en especial la actuación de Kim Go Eun que logra transmitir una fuerte emoción y desconsuelo. Algo positivo, teniendo en cuenta que la actriz venía siendo duramente criticada por supuestamente su falta de emotividad y fuerza en su actuación.