Falta poco para que MONSTA X estrene FANTASIA X, nuevo mini álbum que marca su regreso en coreano, tras su exitoso disco en inglés All about luv y su single en japonés Wish on the same sky.

Si bien el comeback estaba planificado originalmente para que la fecha de la primera presentación en vivo coincidiera con el quinto aniversario de su debut, una lesión en el líder Shownu llevó a posponer el calendario de actividades.

PUEDES VER MONSTA X se presenta en evento virtual de graduación Prom from Home

Previo a este inesperado suceso se habían revelado el tracklist, 6 videos adelantos protagonizados por cada uno de los integrantes y los dos primeros conceptos de FANTASIA X mediante imágenes teaser. El primer juego, publicado desde el 28 al 30 de abril, presentaba a los famosos surcoreanos luciendo serios pero resplandecientes.

MONSTA X, Prom from Home, Kpop,

Del 1 al 3 de mayo se reveló el segundo set. Aunque este se diferenciaba de su predecesor por el uso de colores fríos, tenían en común la homogeneidad de sus respectivas tonalidades.

Imagen promocional del nuevo mini álbum de MONSTA X, FANTASIA X.

El tercer y último juego debía liberarse del 4 al 6 de mayo; sin embargo, el incidente con respecto al líder llevó a que se aplazara hasta el 18 del mismo mes. Finalmente el día llegó y se presentó al par ‘Kihyuk’, Kihyun y Minhyuk, bajo un colorido concepto primaveral, novedad con respecto a lo que había mostrado FANTASIA X.

MONSTA X comeback FANTASIA X

MONSTA X comeback FANTASIA X

MONSTA X comeback FANTASIA X

Al día siguiente se presentó a Shownu y a Hyungwon, quienes con su poderoso visual seguían esta nueva ruta tomada ahora para el comeback. Las fotos de los maknaes y la grupal serán reveladas en pocas horas.

MONSTA X comeback FANTASIA X

MONSTA X comeback FANTASIA X

MONSTA X comeback FANTASIA X

Aunque los variados conceptos han dejado en vilo al fandom MONBEBE, podrán descubrir la sorpresa que preparan sus idols el 26 de este mismo mes, día oficial del lanzamiento.

Previamente, se presentará el teaser para el video musical (MV) del title track FANTASIA y una vista general del álbum. Para que veas el esperado estreno puedes hacer click AQUÍ.