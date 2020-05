Extracurricular: Kim Dong Hee sobre Ji Soo: “Es una figura desafortunada, pero no debería arrepentirse”

El 18 de mayo, la edición coreana de la revista Marie Claire presentó la extensa entrevista (con editorial de moda incluido) al actor Kim Dong Hee, quien cosecha el éxito de su último dorama Extracurricular.

Bajo el título de “La otra cara de Dong Hee Kim”, el artículo explora en la preparación previa que hizo el actor de 20 años, para interpretar al personaje de Ji Soo, un estudiante que regenta una red de prostitución a través de un aplicativo móvil.

Kim Dong Hee con una camisa de la diseñadora alemana Jil Sander en reportaje pictórico para la edición coreana de Marie Claire.

Curiosamente, Kim Dong Hee reconoce que solo audicionó para el papel porque escuchó del casting mientras filmaba el dorama juvenil A-TEEN 2 (Naver TV, 2019).

Grabó dos líneas del diálogo, unos 15 segundos y lo envió sin conocer nada del contexto ni la historia detrás del personaje.

Kim Dong Hee viste una camisa over size y pantalones de Valentino y bolso de Valentino Go Barney, en reportaje pictórico para la edición coreana de Marie Claire.

“Tenía curiosidad sobre qué tipo de persona sería”, señala Kim Dong Hee, agregando que busca no involucrarse demasiado en el plano emocional con su personaje.

“Afortunadamente, no es mi personalidad. Lo grabo y olvido al día siguiente. En lugar de acumular emociones, intenté actuar arrojándome al estado emocional del momento”, explica.

Kim, Dong Hee vestido de Prada para la edición de junio 2020 de la revista Marie Claire Korea.

Asimismo, Kim Dong Hee agradece al director del kdrama por guiarlo en su actuación y no dejar que el papel lo afecte emocionalmente.

“El director Kim Jin Min hizo la escena para poder actuar así, pude concentrarme completamente en mí mismo [...] Hubo momentos en que los sentimientos estallaron y no lograron enfriarse. Pero no lastimé mi corazón al actuar, aunque fue difícil”.

Kim, Dong Hee fotografiado por Mok Jeong Wook para la edición de junio de la revista Marie Claire Korea.

Finalmente, con respecto a las acciones y decisiones que adopta Ji Soo en Extracurricular (también conocido como Human Lessons), Kim Dong Hee intenta no justificarlas, aunque no puede evitar sentir pena por él.

“Pensé que no debería entender más de lo necesario. Ji Soo es una persona que no debe ser perdonada, pero al actuar a veces me hace sentir pena. Esta fue la actuación más difícil. Ji Soo es una figura desafortunada, pero no debería arrepentirse. También es una persona muy egoísta cuando se ve objetivamente”.

PUEDES VER ASTRO: Cha Eun Woo pide perdón por visitar Itaewon en medio de la pandemia

Suscríbete aquí al boletín de Cultura Asiática La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.