Un comentario vertido por Johyun de Berry Good sobre el físico de Mijoo (LOVELYZ), durante un episodio del programa Video Star, del 19 de mayo, ha desatado una serie de criticas negativas hacía la idol K-Pop.

La situación se produjo cuando ambas artistas participaron como invitadas de un segmento del programa de la cadena MBC Every 1.

En un momento de la conversación, uno de los MC (maestros de ceremonias o conductores de TV), comentó: “la figura de Mijoo es una de las mejores”.

Esto mientras la integrante de LOVELYZ modelaba frente a los espectadores.

Aparentemente en desacuerdo con esa observación, Johyun opinó que ella tenía mejor cuerpo.

La cantante y bailarina de 24 años declaró: “Mijoo tiene una figura bonita, pero es como un palillo”, agregando que ella había sido seleccionada como modelo de lencería.

Esto último en referencia a la campaña KISS ME LOVE ME de la marca de ropa interior YES, que protagonizó dos meses atrás.

Rápidamente el tema fue objeto de debate en redes sociales, y las críticas hacía Johyun de Berry Good no se hicieron esperar, alegando que su comentario fue irrespetuoso y necesita disculparse.

“Eso fue algo muy irreflexivo que decir. No hay necesidad de derribar a otros solo para hacerte sentir bien contigo mismo”

“Necesita disculparse. Cómo se atreve a hablar sobre el cuerpo de Mijoo cuando claramente tiene un cuerpo mucho mejor”, fueron algunos de los comentarios vertidos en YouTube.

Usuarios en YouTube condenan los comentarios de Johyun (Berry Good) al referirse a Mijoo (LOVELYZ).

Mientras que en Twitter, algunos miembros del fandom de LOVELYZ (conocidos como Lovelinus), pidieron a los seguidores del quinteto Berry Good, Very Berry, no justificar ni minimizar sus ‘malas acciones’.

“Los fanáticos de Berry Good, no intenten disculpar esta actitud de Johyun. Broma o no, podría afectar la confianza de alguien. Educa a tus ídolos”.

Usuaria de Twitter pidiendo que no se minimize el impacto de los comentarios de Johyun (Berry Good).

