El 18 de mayo, la agencia de TWICE, JYP Entertainment, reveló a través de su cuenta de Twitter el tracklist del nuevo mini álbum del grupo llamado More & More.

Este nuevo trabajo musical traerá las canciones “Oxygen”, “Firework”, “Make Me Go”, “Shadow”, “Don’t Call Me Again” y “Sweet Summer Day”, además del single principal que da nombre al noveno mini álbum.

La letra del tema central pertenece a J.Y. Park, el llamado ‘The Asiansoul’, en colaboración con la compositora y rapera solista BIBI.

De igual forma, el tema principal More & More fue compuesto y producido por un equipo internacional de talentos que incluyen al productor británico Uzoechi ‘MNEK’ Emenike, los estadounidenses Justin Tranter y Julia Michaels, y la estrella del pop sueco Zara Larsson.

Al respecto, esta última publicó un mensaje en Twitter expresando su emoción de trabajar con TWICE, además de confirmar que será un tema break dance.

"Estoy muy orgulloso de ser parte del single principal de TWICE More & More. ¿Sabes qué más? ¡Esta canción será un SMASH!

Zara Larsson confirma su participación con la canción principal de TWICE, 'More & More'. Captura Twitter, 18 de mayo 2020.

Por otro lado, la lista de canciones también revela que Nayeon ‘Bunny Smile’ escribió la letra de “Make me go”, cuarta canción de More & More.

Por su parte, sus compañeras Jungyeon y Chaeyoung también participaron creando la letra de “Sweet Summer Day”.

Finalmente, JYP Entertainment continua revelando los photo teaser y los concept film de cada integrante de TWICE.

Hasta el momento el momento ha presentado las imágenes individuales de Jihyo, Nayeon, Chaeyoung, Sana y Tzuyu, que puedes revisar en la galería ubicada en la parte superior.