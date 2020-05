El 18 de mayo, el cantante solista Park Jihoon reveló en su cuenta de Twitter la lista de canciones que conformarán su tercer mini álbum The W.

El single principal de esta nueva producción es “Wing”, tema escrito por Tenzo, LOOGONE y KEBEE, este último perteneciente al dúo hip-hop Eluphant.

Park Jihoon presentó la lista de canciones para 'The W'.

Todos estos artistas colaboraron anteriormente con Park Jihoon en su canción debut "L.O.V.E”, lanzada en marzo del 2019, como parte del mini álbum O’CLOCK.

Las otras cinco canciones que conforman The W llevan por título “On The Rise”, “BPM”, “Driving”, “Paradise” y “Let’s Love”.

The W significa el regreso de Park Jihoon después de 5 meses del lanzamiento de su segundo mini álbum 360, en diciembre del 2019.

Siguiendo con lo expresado en su calendario de actividades, publicado una semana atrás, el lanzamiento de The W se realizará el 26 de mayo a las 6 p. m. KST.

Calendario para el regreso de Park Jihoon.

Antes de ello, el 21 se presentará un MV teaser del álbum y el 25 será el lanzamiento del single principal “Wing”, mientras que su videoclip se conocerá junto con el mini álbum al día siguiente.

Mientras tanto, Park Jihoon (quien es exintegrante de los grupos K-pop WANNA ONE y X1) ha presentado dos fotos conceptuales tituladas cada una versión Blanc y Noir.

La primera es una imagen close up en movimiento del rostro del idol dirigiendo su mirada hacia una fuente de luz cálida.

Park Jihoon lanzó su concept photo Blanc previo al lanzamiento de 'The W'.

Mientras que en Noir, Park Ji Hoon se vuelve hacia la cámara estando su figura ensombrecida por la falta de una fuente de luz directa.