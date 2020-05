El 18 de mayo, la integrante de MAMAMOO Moon Byul presentó a través de la cuenta de Twitter del grupo K-pop la lista de canciones de su álbum en solitario “門OON: REPACKAGE”.

Junto al tracklist también se lanzó una imagen teaser con Moon Byul Yi (nombre real) de pie y vestida de negro, siendo iluminada por luz de luna en un fondo azul.

MAMAMOO: Póster de Moon Byul para su nuevo álbum comeback “門OON: REPACKAGE”.

El tracklist también revela que la estrella K-pop de 24 años participó en la escritura de cuatro de los temas incluido el single principal, siendo estos “Mirror”, “Absence”, “Snow” y “Moon movie”.

De estas cuatro canciones, tres pertenecen a su primer mini álbum Dark Side of the Moon, estrenado el 14 de febrero del 2020.

MAMAMOO: Tracklist del lanzamiento del álbum comeback de Moon Byul, “門OON: REPACKAGE”.

Como se anunció días antes, “門OON: REPACKAGE” se lanzará el 29 de mayo a las 6 p. m. (KST).

Un día después, el 30 de mayo, la vocalista y rapera de MAMAMOO ofrecerá su primer concierto vía streaming llamado “Ontact Live”, cuya transmisión mundial se realizará a través de V Live de Naver.

MAMAMOO: Póster del concierto vía streaming “Ontact Live” programado para el 30 de mayo, 2020.

Como se recuerda, a finales de marzo Moom Byul participó de una entrevista en video para la revista Allure, publicada luego en su canal de YouTube, donde habló del sentimiento de soledad que experimentó al grabar el MV de “Eclipse”, tema que también está incluido en “門OON: REPACKAGE”.

“Siempre tuve a alguien a mi lado, así que no tener eso, naturalmente, me hizo sentir un poco deprimida y extrañaba a los miembros de mi grupo desde que comencé a grabar mi video musical. No me gustó exactamente, pero supongo que la programación fue más fácil porque era la única que tenía que moverse”.