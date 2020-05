El 18 de mayo, el octeto K-Pop E’LAST anunció a través de un videoclip el lanzamiento de su álbum debut programado para el 9 de junio.

La agrupación gestionada por E-Entertainment está conformada por ocho integrantes: Choi In, Seung Yeob, Rano , Baek Gyul, Ro Min y Ye Jun, además de Won Hyuk y Won Joon estos dos últimos exconcursantes del polémico reality show PRODUCE X 101, actualmente investigado por manipulación de votos.

Un elemento a destacar de E’LAST, antes conocidos como Eboyz, es su división por edades. Teniendo 4 miembros nacidos en 1990 y otros 4 en el 2000.

Por otro lado, E’LAST aun no ha brindado pistas sobre el concepto con el que harán su debut, y que debería diferenciarlos de otros grupo rookies que también han debutado este año como TOO, perteneciente a la agencia n.CH Entertainment y Stone Music Entertainment, que hizo su estreno el 1 de abril con el mini álbum debut, ‘REASON FOR BEING’.

Ese mismo mes también debutó el dúo H&D de MBK Entertainment, y luego CRAVITY pertenecientes a la agencia Starship Entertainment.

Y antes de ello, en febrero, hicieron lo propio MCND (T.O.P Media) y DKB (Brave Entertainment).

Mientras tanto, YG Entertainment ya anunció que TREASURE realizará su debut en julio.

Finalmente, E’LAST ha venido recolectando una legión de fans a través del lanzamiento de su reality show EBOYZ Unlock, que documenta cómo los miembros se están preparando para su debut.

El primer episodio del programa se estrenó el 1 de mayo, con nuevos episodios todos los jueves.