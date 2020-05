El 18 de mayo, IZ*ONE anunció a través de un aviso en su fan café su segundo comeback del año, con el lanzamiento de su tercer mini álbum para el 15 de junio.

Según la publicación de Off the Record, agencia que gestiona al grupo K-Pop, el álbum se encontraría en postproducción, mientras las doce integrantes se vienen preparando para presentar nuevos pasos de baile.

“Los miembros están actualmente trabajando duro en las últimas etapas del álbum producción, y se están dedicando a la práctica de la coreografía para poder presentarle un rendimiento de mayor calidad", informó.

Comunicado de IZ*ONE publicado en su fan cafe. 19 de mayo (KST), 2020.

El anterior comeback de IZ*ONE se produjo con BLOOM*IZ, cuyo single principal FIESTA está en su décima tercera semana en la plataforma musical de MelOn, junto a La Vie en Rose, tema de su primer mini álbum COLOR*IZ, que ya lleva 23 semanas en la lista.

Por otro lado, el 15 de mayo, se lanzó el primer teaser del documental Eyes On Me: The Movie, que captura los mejores momentos de la primera gira de conciertos de IZ*ONE tras ganar Produce 48.

El estreno del documental se vio paralizado tras el escándalo de manipulación de resultados de los realitys show Produce 48 y Produce X 101, por parte del productor general Ahn Joon Young.

Eyes On Me: The Movie ha sido programado para estrenarse el próximo 10 de junio.

Finalmente, se destaca que 10 de las 12 integrantes de IZ*ONE aparezcan en el ranking de calificación de grupos femeninos de K-Pop para mayo elaborado por The Korean Business Research Institute. Las únicas que no figuran son Hitomi y Nako.

#18 Jang Wonyoung

#43 Kim Minjoo

#57 Jo Yuri

#60 Kim Chaewon

#66 Ahn Yujin

#72 Kang Hyewon

#80 Choi Yena

#81 Kwon Eunbi

#83 Lee Chaeyeon

#97 Miyawaki Sakura