El reporte de Dispatch con fecha del 18 de mayo (KST) que señaló que Jungkook de BTS, Jaehyun de NCT, Mingyu de ASTRO y Cha Eun Woo de SEVENTEEN visitaron el barrio de Itaewon, el cual presenta un nuevo brote de coronavirus (COVID-19), fue confirmado por las respectivas agencias de los idols.

Como se recuerda, el señalado vecindario de Corea del Sur presenta un número ascendente de contagios desde que un hombre que asistió a uno de sus clubes diera positivo el pasado 6 del mismo mes.

Desde esa fecha medios locales señalaban que idols K-pop estuvieron en el lugar. Algunos de los nombres de los implicados fueron saliendo a lo largo de la semana, como el de Park Gyuri, exintegrante de KARA y el de Song Mino de WINNER.

Finalmente Dispatch emitió un informe especial sobre el caso de cuatro estrellas: Jungkook, Cha Eun Woo, Jaehyun y Mingyu. Según el artículo, los ídolos estuvieron el 25 de abril, una semana antes del primer caso, y visitaron tres lugares de entretenimiento (un restaurante y dos clubes).

Dispatch Jungkook, Mingyu, Cha Eunwoo, Jaehyun

Big Hit, agencia de Jungkook de BTS se pronuncia

Dispatch especificó que ninguno de los idols implicados presentaba fiebre o tos, pero que aún así se realizaron pruebas de descarte conforme recomendó el Centro de Control de Enfermedades a quienes asistieron a Itaewon del 24 de abril al 6 de mayo. Todos salieron negativos ante el contagio.

La agencia de Jungkook de BTS fue la primera en confirmar el informe. Especificó que, aún tratándose de la vida personal de su artista algo en lo que habían decidido no intervenir, lamentaron no considerar las especificaciones del Gobierno para resguardar su salud.

Afirmó que el maknae también lamenta lo sucedido. “Big Hit Entertainment está haciendo todo lo posible para seguir las medidas de prevención contra la COVID-19, como el distanciamiento social. Trabajaremos más duro para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Pedimos disculpas por preocupar a muchas personas, incluidos los fanáticos”.

Big Hit admite reporte sobre la visita de Jungkook a Itaewon

Comunicado de Pledis, agencia de Mingyu de SEVENTEEN

Pledis Entertainment, agencia de Mingyu se SEVENTEEN, también confirmó la asistencia de su artista y reafirmó los resultados negativos en la prueba del nuevo coronavirus.

Pledis, Mingyu SEVENTEEN, coronavirus, Itaewon

“Nuestra etiqueta asume la responsabilidad de no administrar adecuadamente a nuestro artista. Nos disculpamos sinceramente con los fanáticos que siempre nos muestran amor e interés. Volveremos a enfatizar cuán importantes son los asuntos de distanciamiento social e higiene personal para nuestro artista”.

Según comunicado, Mingyu viene siguiendo medidas estrictas de higiene personal mientras se queda en su casa como medida preventiva.

Comunicado de Fantagio, agencia de Cha Eun Woo de ASTRO

Dispatch: Cha Eunwoo en promociones de Knock. Jaehyun como MC de Inkigayo

El informe de Dispatch reveló un punto más: que tanto Cha Eun Woo de ASTRO como Jaehyun de NCT no cumplieron a cabalidad las medidas de cuarentena, ya que continuaron cumpliendo sus horarios artísticos.

En su comunicado Fantagio no se pronunció sobre lo señalado, pero afirmó resultado negativo en contagio. Además, señaló: “No importa la razón, fue incorrecto que visitara Itaewon mientras toda la nación sigue medidas de distanciamiento social. También está reflexionando profundamente sobre sus acciones. Prometemos hacer lo mejor para que, en el futuro, nuestros artistas sigan estrictamente las regulaciones. Pedimos disculpas por causar preocupación”.

Cha Eun Woo, Fantagio, Itaewon, coronavirus

SM Entertainment se pronuncia sobre Jaehyun de NCT

Finalmente SM Entertanment, agencia de NCT, habló sobre su artista. “Jaehyun no tiene síntomas, pero a medida que la COVID-19 se extendió por el club Itaewon, se hizo la prueba voluntariamente y los resultados fueron negativos. Actualmente está reflexionando profundamente sobre no haber sido cuidadoso a pesar de que todos limitan el contacto y practican el distanciamiento social. Nuestro sello también debería haber manejado a nuestro artista para que practicara el distanciamiento social incluso durante su vida personal y nos disculpamos por su falta. Trabajaremos más duro para gestionar a nuestros artistas para que algo así no vuelva a suceder.”