Uno de las etapas cruciales en la vida de un artista surcoreano varón llega cuando debe hacer una pausa en su carrera para cumplir su servicio obligatorio, según lo estipula la ley de servicio militar en Corea del Sur.

En ese sentido, en lo que resta del año estos ocho actores nacidos entre 1992 y 1993 ingresaran al servicio militar por un periodo de dos años.

Woo Do Hwan

Nacido el 12 de julio de 1992, el actor viene cosechando un gran éxito con su doble papel en el dorama The king: Eternal monarch (SBS, 2020), como Jo Eun Seob / Jo Young.

Aunque su agencia KeyEast no ha confirmado aun la fecha de su enlistamiento, tampoco ha anunciado algún proyecto nuevo antes de que esto ocurra.

El actor de 27 años Woo Do Hwan afirmó en 2016 que no se considera atractivo.

Park Bo Gum

Considerado uno de los actores más guapos de su generación y según la revista Forbes, uno de los más poderosos, Park Bo Gum ingresará al ejército dejando antes su nuevo dorama The Moment (tvN), a estrenarse en julio.

En esta producción comparte el protagónico con Park So Dam, actriz que vio su nombre elevado al estrellato internacional tras participar en la película ganadora del Oscar, Parasite.

Park Bo Gum es un actor, modelo y presentador surcoreano, nacido el 16 de junio de 1993.

Jang Ki Yong

Con su impresionante 1.87 metro de altura, el actor nacido el 7 de agosto de 1992, actualmente viene captando la atención con su doble papel de Gong Ji Chul y Chun Jong Bum en el dorama de fantasía y misterio Born Again (KBS2, 2020).

Jang Ki Yong es un actor y modelo surcoreano, nacido el 7 de agosto de 1992.

Kim Dong Joon

Luego de debutar como vocalista del grupo K-Pop ZE:A (y sus sub-unidades ZE:A5 y ZE:A-J), Kim Dong Joon ha logrado desarrollar una exitosa carrera como actor de doramas, siendo su última producción The Probability of Going from Friends to Lovers (jTBC, 2020).

Kim Dong Joon es un cantante y actor surcoreano, nacido el 11 de febrero de 1992.

Seo Kang Joon

El exvocalista de 5urprise, nacido el 12 de octubre de 1993 recientemente protagonizó When the Weather is Fine (jTBC, 2020) junto a Park Min Young.

Seo Kang Joon y Park Min Young en I’ll Go to You When the Weather Is Nice.

Kim Ji Soo

El pasado 30 de marzo cumplió 27 años, por lo que Kim Ji Soo ingresará al ejército dejando en las pantallas su último dorama When I Was the Prettiest (MBC, 2020) a emitirse en agosto.

Kim Ji Soo, más conocido como Ji Soo, es un actor y modelo surcoreano, nacido el 30 de marzo de 1993.

Kim Myung Soo

Conocido artísticamente como L, hizo su transición de idol K-Pop del grupo INFINITE a protagonista de producciones como She’s So Lovable (SBS, 2014), Miss Hammurabi (jTBC, 2018) y más recientemente Welcome (KBS2, 2020), donde asume el papel de un gato que se transforma en humano.

Kim Myung Soo, conocido artísticamente como L, es un cantante, bailarín, modelo y actor surcoreano, nacido el 13 de marzo de 1992.

Park Sun Ho

Tras cumplir 27 años el último 9 de mayo, Park Sun Ho actualmente viene destacándose por su actuación en el reparto estelar del kdrama de acción Rugal (OCN, 2020), tras haber robado corazones en Best Chicken (Dramax, 2019).

Park Sun Ho es un actor y modelo surcoreano, nacido el 9 de mayo de 1993.

