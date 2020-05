Cosmic Girls revela el tracklist para su próximo comeback con NEVERLAND

Las chicas del grupo K-Pop, Cosmic Girls (WJSN para el fandom internacional) anunciaron por fin la fecha de su esperado comeback con su mini álbum NEVERLAND, casi 7 meses después de lanzar el último, As You Wish.

Según lo programado, el lanzamiento del nuevo proyecto más el single principal Butterfly se realizará el próximo 9 de junio.

Asimismo, el grupo de Starship Entertainment presentó su cronograma de actividades y el tracklist con los 5 temas (más el single principal que integran NEVERLAND).

Calendario de actividades para el comeback de WJSN (Cosmic Girls) el 9 de junio del 2020.

Estos serían HOLA, Pantomime, 바램 (Where You Are), 불꽃놀이 (Tra-la) y 우리의 정원 (0ur Garden), este último compuesto por la vocalista de WJSN Seol A.

Calendario revelando el traclist del comeback de WJSN (Cosmic Girls) el 9 de junio del 2020.

Por otro lado, las nueve integrantes (Soo Bin, Da Young, Da Won, Eun Seo, Seol A, Bona, Yeo Reum, Lu Da, Yeon Jung y EXY) se encuentran celebrando que su canción “As You Wish”, perteneciente al mini-album del mismo nombre lanzado en noviembre del 2019, lograra sobrepasar los 4 millones de reproducciones en Spotify.

De igual forma, se supo que los 5 temas con más transmisiones en la plataforma Genie Music serían I Wish (7,527,406), Secret (6,591,565), Save Me, Save You (5 407 534), Happy (3 648 698) y Dreams Come True (3 440 295).

Fandom de WJSN preocupados

El 17 de mayo se produjo una aglomeración de gente alrededor de la miembro inactiva de Cosmic Girls, Cheng Xiao cuando se desplazaba por el aeropuerto.

La cantante se dirigía a Shanghai para participar de las grabaciones del programa de variedades “Kepp running”, cuando se vio rodeada por decenas de personas que no respetaron el distanciamiento social.

En redes sociales, Ujung (nombre del fanclub de WJSN) publicaron los videos de la llegada de Cheng Xiao como ejemplo para exigir que no se exponga al riesgo de contagio por coronavirus a ninguno de los presentes.

“En un período de pandemia, donde miles de personas mueren, hubo falta de respeto por la propia vida de Cheng Xiao y la vida de esta multitud de personas a su alrededor", escribió un usuario.