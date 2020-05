Park Shi Hoo desata controversia con comentario sexista sobre la actriz Go Sung Hee

Polémica desataron las palabras del actor Park Shi Hoo durante la conferencia de prensa del nuevo dorama de TV Chosun, Wind, Clouds and Rain (también conocido como King Maker: The Change of Destiny), realizado el 15 de mayo, en Seúl (Corea del Sur).

La situación se produjo cuando el maestro de ceremonias (MC) Park Kyung Rim le pidió a la protagonista, Go Sung Hee, que describa su escena más memorable.

PUEDES VER Hyun Bin y Park Seo Joon enfrentados en los Baeksang Arts Awards como Mejor actor

Park Shi Hoo y Go Sung Hee durante el showcase del kdrama King Maker The Change of Destiny.

Sorprendida por la pregunta, la actriz decidió ceder la respuesta a sus otros compañeros, alegando que si respondía podría revelar un aspecto importante de la trama.

"Es difícil decirlo porque este personaje necesita guardar un secreto y será un misterio. No estoy seguro de poder salvarlo".

La actriz Go Sung Hee durante el showcase del dorama Wind, Clouds and Rain.

En este momento, su coprotagonista Park Shi Hoo tomó el micrófono para responder que su momento más memorable es cuando Go Sung Hee muestra un poco de piel.

"Esta escena es muy atractiva y sexy, definitivamente algo que esperar”, declaró el actor de 42 años.

Las palabras de Park Shi Hoo se convirtieron en el foco de los medios asiáticos, al rescatar la denuncia por violación que le interpuso una aspirante a actriz en 2013 y que casi arruinó su carrera.

Según la demandante, el actor se aprovechó del estado etílico en que se encontraba para abusar de ella. Su agencia Eyagi Entertainment negó los cargos y Park Shi Hoo logró llegar a una conciliación para que se retiren los cargos.

Luego del escándalo Park Shi Hoo se separó de su agencia para crear una propia. No obstante, al año siguiente se organizó un boicot cuando se supo que participaría en el kdrama Golden Cross de KBS2.

Ante la presión debió renunciar a su papel, y fue reemplazado por el actor Uhm Ki Joon. Se mantuvo inactivo hasta que logró volver con el dorama del 2016, Neighborhood’s Hero (OCN) al lado de la estrella K-Pop y vocalista de Girls’ Generation, Yuri.