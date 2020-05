MINISO, franquicia asiática de precios bajos, presentó a sus nuevos embajadores globales: el actor y bailarín Wang Yibo, popular por su rol en The Untamed junto a Xiao Zhan, y a la destacada actriz novata Zifeng Zhang de 18 años.

Ambos protagonizan las primeras imágenes de la campaña para el 2020, con el slogan “Life is for fun” (la vida es diversión).

Wang Yibo MINISO

Las fotografías oficiales salieron a la luz en el perfil oficial de MINISO y fueron replicadas (hasta el momento) en redes sociales de nueve países donde la marca tiene subsidiarias: Canadá, Estados Unidos, Corea, Tailandia, por ejemplo.

En Latinoamérica, todavía no se ha pronunciado ninguna de las sedes.

Wang Yibo MINISO

Este es uno de los anuncios recién estrenados que muestra al actor en un traje rojo comentando las ventajas de los precios y los artículos que ofrece la cadena.

“Quién dijo que la vida debe manejarse con precios altos. No me dejo llevar por la etiqueta, me lo llevo si me gusta. ¿Qué define el estándar de un buen o mal producto? Uso mi propio juicio. Solo creo que una buena vida no se determina con el precio”, explica Yibo en el clip publicitario.

La campaña de MINISO está en marcha en las tiendas que siguen funcionando al otro lado del mundo. Se observan videos, carteles y standees con el rostro del actor.

Wang Yibo MINISO

Wang Yibo MINISO

Wang Yibo, quien además es integrante del boygroup UNIQ por Yuehua Entertainment, se ha hecho conocido entre fans de los C-dramas a nivel internacional gracias a su proyecto The Untamed, serie que está en el catálogo de Netflix.