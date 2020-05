Un nuevo evento se acerca para saludar a los jóvenes que finalizaron la etapa escolar secundaria, pero que no pudieron tener una graduación, debido a la pandemia del nuevo coronavirus: el Prom from Home. Revelado el 14 de mayo, entre sus múltiples sorpresas, anunció la presencia de MONSTA X.

Los ídolos del K-pop que ultiman detalles para el lanzamiento de su próximo álbum coreano luego de su primer disco en inglés (All about luv) celebraron su quinto aniversario de debut el 14 de mayo.

PUEDES VER Joohoney de MONSTA X cuenta que tocó junto a Chanyeol en la misma banda

MONSTA X, debut aniversario

En su fecha especial sorprendieron a sus fans MONBEBE al publicar en YouTube el video de “MONSTA TRUCK”, mismo que fue revelado en el encuentro MX HOME PARTY de enero del 2020. Fandom e ídolos compartieron gratos momentos en V Live, mientras que a lo largo del día se mantuvieron en contacto a través de las redes sociales.

Ese mismo día otra gran noticia aguardó para los seguidores de la banda: el anuncio de la participación de los famosos surcoreanos en el Prom from Home: Under the Living Room Lights, un evento virtual lleno de música y gratitud a la educación que además esconde una noble causa.

Imagen promocional del nuevo mini álbum de MONSTA X, FANTASIA X.

¿Qué es el Prom from Home?

Prom from Home: Under the Living Room Lights es una graduación virtual para los estudiantes de secundaria en la que se presentarán en vivo artistas de los más variados géneros musicales. Aunque se anuncia para los adolescentes de Estados Unidos, estará disponible hacia todo el mundo.

Organizada por Zach Sang y el Hospital de Investigación Infantil St. Jude, constará de dos partes: una antesala VIP a la que se podrá acceder pagando una entrada cuyo monto será destinado a la entidad, y una fiesta totalmente gratis para el público en general.

Line up de Prom from Home

Desde el 13 de mayo, Prom from Home ha ido anunciando su line up, el cual a la fecha está compuesto por Kane Brown, mxmtoon, CNCO, Lauv, los ídolos del K-pop MONSTA X, y muchos más.

line up Prom from home, MONSTA X

Horario y fecha del Prom from Home

La antesala VIP de Prom from Home: Under the Living Room Lights comenzará a las 8:00 p. m. (ET) del 22 de mayo. Para poder acceder a esta debes registrarte con un total de 20 personas y aportar cada uno 20 dólares americanos. Más información sobre la entrada AQUÍ.

A las 10:00 p. m. (ET) se dará inicio al after party gratuito y abierto para todos los fans.

¿Dónde ver a MONSTA X en el Prom from Home?

Prom from Home: Under the Living Room Lights se trasmitirá en el canal YouTube del Hospital de Investigación Infantil St. Jude y en la cuenta Twitter de Zach Sang.

Para poder verlo en YouTube puedes hacer click AQUÍ.

Para verlo en el Twitter de Zach Sang puedes hacer click AQUÍ.