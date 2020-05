El 16 de mayo, el rapero del grupo K-Pop Day6, Jae, utilizó su cuenta de Twitter para enviar un emotivo mensaje a su fandom My Day, donde informó sobre el estado de salud de sus compañeros en la agrupación.

La misiva de Park Jae Hyung (nombre real) se produce a menos de una semana que su agencia, JYP Entertainment, anunciara el cese de actividades de la boyband porque más de un miembro presentó síntomas de ansiedad.

"Creo que lo estoy haciendo mucho mejor. Si soy sincero, al principio sentí mucho miedo de tantas cosas, pero tus palabras de amor y apoyo han sido una gran fuente de fortaleza para mí”.

“Lo siento mucho. Lo siento aún más porque sé lo valioso que fue este regreso para nuestros fanáticos”, continua ‘Chicken Little’ haciendo referencia a su comeback con el álbum The book of us: The demon, cuyo lanzamiento se realizó un día después de anunciar el hiatus.

“Para nuestros fanáticos, que nos hacen sentir a gusto porque continúas compensando lo que nos falta a pesar de todo eso, no creo que un ‘gracias’ es suficiente para expresar cómo me siento. Muchas gracias, todos ustedes son tan preciados para mí”.

Más adelante, el cantante de 27 años le pide a sus seguidores que los esperen un poco más.

“Si pudieran darnos un poco más de tiempo, haremos nuestro mejor esfuerzo para que podamos cantar y divertirnos pronto con ustedes. Lo siento mucho. Estoy muy agradecido. My Day, te amo".

Mensaje publicado en la cuenta de Twitter de Jae de Day6, hablando sobre la salud mental de los miembros del grupo K-Pop. Captura 16 de mayo, 2020.

El mensaje del rapero y guitarrista recibió miles de respuesta de sus fans pidiéndole que se tome el tiempo necesario.

Antes de ello, Jae publicó otro mensaje en el que les pide a sus fans, que se mantengan a salvo, en referencia a la expansión de la pandemia por el nuevo coronavirus.