Rosé de BLACKPINK sorprende a BLINK con concierto en Instagram Live

El 17 de mayo (KST), Rosé, la vocalista de BLACKPINK, tomó por asalto Instagram y a su fandom BLINK al celebrar un mini concierto no promocionado.

“Estoy haciendo voces, guitarra y piano”, dijo la cantante de 23 años, en los primeros minutos del streaming en Instagram Live.

Acompañada por un guitarrista, ‘Chaenggie’ dejó escuchar su melodiosa voz mientras realizaba el cover de la canción de 2009, The Only Exception, perteneciente a la banda estadounidense de pop punk y rock alternativo​​​​ Paramore.

Otro de los temas interpretados fue Read My Mind de The Killers, canción lanzada en 2006 como tercer single del segundo álbum del grupo, Sam’s Town.

Las otras dos canciones que eligió ‘Rosíe’ fueron Fix You by Coldplay y A Little Girl del “icono del pop coreano”, Lee Moon Se.

Asimismo, tras cantar el tema de Coldplay, este se posicionó como el número 1 de búsquedas en tiempo real de la tienda de música en línea, MelOn.

Durante el streaming, un BLINK le pidió cantar un adelanto de Sour Candy, el tema colaborativo entre BLACKPINK y Lady Gaga.

“Todavía no se ha lanzado, pero lo será pronto. ¡Estoy realmente emocionada!”, contestó la estrella K-pop.

Por otro lado, el mini concierto de Rosé se convirtió en tendencia mundial, ubicándose en el puesto #12 de tendencias de Twitter, con más 396K tweets.

Además de ello, se clasificó entre los live femeninos en Instagram con más audiencias con 262 000 personas conectadas en promedio, siendo dos de ellas sus compañeras en BLACKPINK, Jisoo y Lisa, quienes le dejaron mensajes de apoyo.

Jisoo y Lisa estuvieron conectadas al concierto de su compañera en BLACKPINK, Rosé.

Finalmente, para deleite de los BLINK, Rosé habilitó una sección en IG llamada ‘"aburrida en el estudio" donde dejaría video de sus sesiones en el estudio de grabación.