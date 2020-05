La espera terminó para BLINK. Jisoo, la visual oficial de BLACKPINK, ha sido nominada al concurso ’100 rostros más bellos del mundo 2020′ (en inglés ’100 most beautiful faces of 2020′).

THE INDEPENDENT CRITIC colabora con TC CANDLER para elegir cada año a las personas que competirán por el título mundial de belleza. Aunque este último señale la calificación de la apariencia física como factor principal, los expertos hacen una acotación.

“La perfección estética es solo uno de los criterios. Gracia, elegancia, originalidad, atrevimiento, pasión, clase, equilibrio, alegría, promesa, esperanza... todos están encarnados en una cara hermosa”.

Bajo estos puntos a la fecha han sido nominados en total 161 representativos famosos de los más diversos países. Junto con la modelo alemana Nicola Cavanis y la argentina Dolorez Lorenzo, Kim Jisoo entró en carrera el 15 de mayo.

Jisoo de BLACKPINK.

El ingreso de la artista surcoreana de 25 años a ’100 most beautiful faces of 2020′ era una de los más esperados no solo por el fandom de BLACKPINK, sino también por los seguidores del K-pop en general ya que ella figura como una de las visuales más representativas del estilo musical.

Esto se refleja en las interacciones que ha recibido su foto en el Instagram de TC CANDLER a solo un día de ser revelada como participante: más de 151.000 ‘me gusta’ y casi 37.000 comentarios.

‘JiChu’ se convierte así en la tercera integrante de BLACKPINK en la edición 2020 del concurso de TC CANDLER & THE INDEPENDENT CRITIC: Rosé, la vocalista principal, fue nominada el 16 de abril mientras que la maknae Lisa, el 21 del mismo mes.