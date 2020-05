Bi Rain muestra su impresionante six pack a sus 38 años

El 16 de mayo, el actor y cantante Bi Rain actualizó su cuenta de Instagram, con un video de baile donde hace gala también de su increíble físico a los 38 años de edad.

“Trae de vuelta las vibraciones de la vieja escuela. Es fin de semana, así que hagamos 7 Gang... #Hangout With Yoo”, se lee en el post del esposo de Kim Tae Hee.

El video se publica un mes después de que Jung Ji Hoon (nombre real) anunciara que había perdido 10 kilogramos, regresando al peso que tenía a sus 20 años.

Este anuncio se hizo en conjunto con el lanzamiento de un vblog explicando su rutina de ejercicios con el método de entrenamiento japonés Tabata.

Publicación de Bi Rain en Instagram anunciando su perdida de peso. 17 de abril, 2020.

De igual forma, el hashtag que acompaña a la publicación hace referencia a su participación en un episodio del reality Hangout With Yoo de MBC del comediante y presentador de televisión, Yoo Jae Suk.

Por otro lado, el video de Bi Rain ha logrado conseguir 384.085 reacciones en sus primeras 7 horas, siendo una de estas el de la actriz Lee Min Jung.

La protagonista del dorama Once Again (también conocido como I Have Been There Once, KBS2, 2020), comentó de forma escueta pero significativa: lo siguiente “Ah! Ah!”.

Otras celebridades coreanas que también dejaron comentarios de admiración fueron el rapero PSY y el idol K-Pop, Choi Dong Wook mejor conocido por su nombre artístico SE7EN.

Varias celebridades coreanas reaccionaron al video de Bi Rain. Instagram, 16 de mayo,2020.

Por su parte, la actriz Kim Yong Ji (quien interpreta el doble papel de Myung Seung Ah / Myung Na Ri en el dorama The King: Eternal Monarch) compartió en sus stories de Instagram una captura de su playlist con un tema del mini álbum de Rain, My Life, lanzado en 2017.