‘The king: Eternal monarch’: ver capítulos 9 y 10 del dorama de Lee Min Ho

La historia creada por Kim Eun Sook, The king: Eternal monarch, estuvo afrontando duras críticas y, esperan revertir la opinión del público e incrementar cifras en el rating ahora que compiten directamente con The world of the married, dorama que llega a su final.

Para esta semana corresponde el estreno de los capítulos 9 y 10( 1x09 y 1x10) de El rey eterno monarca y aquí te contaremos todo lo que debes de saber para disfrutar este drama coreano de Netflix y SBS.

Como se recuerda, Kang Shin Jae, interpretado por Kim Kyung Nam descubrió que pertenecía al Reino de Corea y Lee Min Ho como Lee Gon le pidió reconocerlo como su rey.

Captura del capítulo 9 de The king: Eternal monarch.

Asimismo, la primera ministra, Goo Seo Ryung, viene recibiendo mensajes ocultos de Lee Rim, quien quiere revela que existen dos mundos. Al parecer el tío de Lee Gon quiere tener a la funcionaria pública como aliada para poder derrocar al rey.

Captura del capítulo 9 de The king: Eternal monarch.

¿Dónde ver los capítulos 9 y 10 de The king: Eternal monarch con sub español?

La transmisión exclusiva en coreano de El rey: eterno monarca, específicamente de los episodios 9 y 10 es a través del canal SBS.

Mientras que en más de 20 idiomas (incluyendo los subtítulos en español) es únicamente a través de Netflix.

Horario de transmisión de The king: Eternal monarch en Netflix

The king: Eternal monarch en Perú: 10.00 a. m.

The king: Eternal monarch en Indonesia: 10.00 p. m.

The king: Eternal monarch en Colombia: 10.00 a. m.

The king: Eternal monarch en Malasia: 11.00 p. m.

The king: Eternal monarch en México: 10.00 a. m.

The king: Eternal monarch en Filipinas: 11.00 p. m.

The king: Eternal monarch en Chile: 11.00 a. m.

The king: Eternal monarch en Argentina: 12.00 m.

The king: Eternal monarch en Estados Unidos: 11.00 a. m.

Ver gratis The king: Eternal monarch

Recuerde que puede ver gratis los 10 capítulos del dorama protagonizado por Lee Min Ho si se suscribe a Netflix, debido a que los usuarios nuevos pueden tener un mes de prueba sin costo.

Luego de este beneficio puede elegir una de las tarifas que ofrece la plataforma de streaming.

Tráiler del capítulo 9 de The king: Eternal monarch