El 15 de mayo Lee Yeon Hee, artista de la agencia SM Entertainment, sorprendió a sus seguidores al anunciar a través de una carta que se casará.

La actriz de 32 años que ha participado en famosos doramas como The Game: Towards Zero y Gu Family Book se sumará a la fila de casadas pronto. Mediante su publicación en fancafe reveló la noticia y los pensamientos sobre su unión a realizarse en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus.

Lee Yeon Hee, actriz coreana de 32 años.

“Mi corazón se siente muy pesado pensando en todas las personas que están pasando por tiempos difíciles estos días. Aunque me pregunto cómo debería revelar esto con todos en una situación así, estoy escribiendo porque quería compartir la noticia con las personas que me apoyan. Conocí a alguien con quien quiero pasar el resto de mi vida y me casaré”.

La coprotagonista de famosos actores como Taecyeon del grupo K-pop 2PM, Jung Yong Hwa de CNBLUE, Yeo Jin Goo y Ahn Hae Hyun confirmó que su boda se celebrará el 2 de junio del 2020.

Sobre su futuro novio se sabe que no es un personaje público. A razón de esto, la ceremonia se efectuará en estricto privado y solo con la presencia de los familiares y amigos cercanos de la pareja.

Esta decisión también responde a las medidas de prevención ante el nuevo coronavirus COVID-19. ‘Como estos son tiempos cautelosos, realizaremos una ceremonia simple para comenzar nuestro nuevo comienzo juntos’, señaló Lee Yeon Hee al respecto.

Carta de Lee Yeon Hee.

En su manuscrito la actriz agradeció el apoyo de sus fans. Aunque no ha confirmado futuros proyectos en concreto; afirmó que luego de su matrimonio seguirá trabajando en el mundo de la interpretación.