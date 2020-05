La segunda ronda del programa Road to Kingdom fue la oportunidad perfecta para despedir a Jinho, vocalista principal de PENTAGON, que inició su servicio militar el pasado 11 de mayo con 29 años en edad coreana.

Al anunciar su enlistamiento, la agencia CUBE comentó que el artista K-pop había realizado una última actuación en televisión que incluso provocó que otros participantes del concurso se conmovieran.

Las imágenes de este evento especial fueron reveladas por fin el 14 de mayo. Cada grupo tenía la misión de contar su historia con sus propias canciones.

PENTAGON preparó un mix de “SHINE” y “Spring Snow”. Al discutir qué elementos y características tendría la performance, los integrantes decidieron usar un concepto divertido.

PENTAGON: Jinho entrenó aproximadamente 8 años antes de debutar.

Cuando Jinho dejó la sala un momento, Hui (el líder) sugirió preparar algo especial para sorprenderlo: “Esta performance puede ser débil en términos de competencia, pero si no la hacemos ahora no tendremos otra oportunidad”.

Con las primeros minutos de “Shine”, PENTAGON llenó de alegría a los juniors que veían la presentación; sin embargo, al llegar a la mitad de la canción, Jinho se quedó solo en medio del escenario.

Jinho recibe sorpresa de sus compañeros.

A través de un video especial, sus compañeros le dedicaron un mensaje: “¡A nuestro querido Jinho! Hemos podido superar todo gracias a ti. Nuestro tiempo juntos fue de felicidad. No te enfermes y regresa saludable, te esperaremos como ahora ¡Te amamos!”.

Hui, también vocalista principal, estaba súmamente acongojado y entre lágrimas inició la canción “Spring Snow”. Siete integrantes rodearon a Jinho y culminaron la presentación con un abrazo.

Luego del conmovedor momento en cámara, Jinho agradeció a sus compañeros y les repitió que su tiempo juntos significaba mucho para él: “Siempre seremos felices hasta que PENTAGON acabe”. (Video traducido por Pentagon Guatemala)

Agregó en su entrevista: “Es una performance que recordaré toda mi vida. Recordaré cada momento. Hoy me di cuenta que he conocido a un grupo que es como mi familia. Ellos son realmente mi familia”.

Mira la presentación completa (sin reacciones) en este video:

¿Quienes participan en Road to Kingdom?

En Road to Kingdom compiten siete grupos masculinos por un cupo al próximo reality de Mnet. Participan PENTAGON, ONF, Golden Child, The Boyz, VERIVERY, ONEUS, y TOO.