ZICO de Block B y Wendy de Red Velvet juntos para OST de The king: Eternal monarch

Una nueva sorpresa trae el famoso dorama The king: Eternal monarch. Iniciando la segunda mitad de la historia, se revela que su décima canción OST (original soundtrack) estará a cargo de Wendy y ZICO.

La banda sonora original de la serie emitida en Netflix y SBS, y protagonizada por el actor Lee Min Ho, cuenta con grandes actos que reflejan fielmente las emociones intensas de su trama.

PUEDES VER La verdad sobre el fotomontaje de Lee Min Ho y Kim Go Eun entrando a un hotel

Algunos de lo artistas que colaboraron hasta la fecha han sido Zion.T con “I just want to stay with you” y Paul Kim con “Dream”.

Hwasa del grupo K-pop MAMAMAOO con “Orbit” y Davichi con “Please don’t cry” también figuran entre las talentosas estrellas que han dado vida al OST.

Ahora, se suman a la lista la vocalista principal de Red Velvet y el líder y rapero de Block B, quienes juntos lanzarán el tema “My day is filled with you”.

Según comparten medios coreanos, ZICO participó en la escritura de la romántica letra que reflejará los sentimientos del personaje de Lee Min Ho hacia el de su coprotagonista Kim Go Eun.

ZICO y Wendy de Red Velvet se unen para OST de The king: Eternal monarch.

“My day is filled with you”, canción que se configura como el décimo OST de El rey: El eterno monarca será lanzada el 16 de mayo a las 6:00 p. m. (KST).

The king: Eternal monarch capítulo 9

The king: Eternal monarch dará inicio a su segunda mitad con el estreno del capítulo 9. Este será lanzado a las 22:00 del viernes 15 de mayo (KST) para el público coreano a través de la SBS y para el internacional por Netflix.

Mira todos los detalles sobre este nuevo estreno haciendo click AQUÍ.