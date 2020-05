GOT7: Jinyoung envía tierno mensaje a su primer amor [VIDEO]

Jinyoung de GOT7 se ha robado el cariño de los espectadores con su presencia en el escenario de When my love blooms y en el detrás de cámaras del mismo.

El dorama de la tvN se centra en el reencuentro de una pareja adulta que alguna vez sintió un mutuo primer amor pero que tuvo que separarse por fuertes motivos.

PUEDES VER Jinyoung y Jeon So Nee muestran su química en detrás de cámaras de When my love blooms

Para profundizar en el surgimiento del romance Jinyoung y Jun So Nee presentan la versión joven de los protagonistas Yoo Ji Tae y Lee Bo Young, respectivamente.

Jun So Nee y Jinyoung en When my love blooms.

Llegando a su episodio número 8, el elenco ha mostrado mucha química y diversas novedades dentro y fuera de la pantalla, esto último evidente en videoclips de los detrás de cámaras.

El más reciente, publicado el 13 de mayo, trajo al recuerdo del idol K-pop la historia de su primer amor.

Park Jinyoung es un multifacético artista coreano de 25 años. Actual vocalista de GOT7.

Siendo cuestionados por la producción a raíz de la temática de When my love blooms, Jun So Nee y Jinyoung revelaron quiénes fueron las personas que robaron por primera vez sus respectivos corazones.

Al respecto, la actriz de 29 años señaló: “Cuando estaba en la escuela primaria, había un niño que era bajo pero muy bueno jugando al baloncesto”.

La intérprete de ‘Yoon Ji Soo’ añadió que solía verlo jugar y afirmó no recordar haber confesado sus sentimientos. Además, se dirigió hacia la persona en cuestión: "Espero que hayas podido crecer mucho jugando al baloncesto”.

Jinyoung también contó su tierna experiencia. Sorprendiendo, habló de una persona con la que a sus cinco años corría y jugaba en el patio de recreo de su escuela.

El idol de 25 años se dirigió a la audiencia para preguntar acerca de sus experiencias personales. Aprovechando la ocasión se dirigió a su primer amor: “¿Estás bien? Estos días, hace mucho frío. Vive una buena vida”.

Para no perder su toque clásico, la estrella finalizó su intervención de la siguiente manera: “Por favor, echa un vistazo a When my love bloom”.

Puedes ver el clip completo del detrás de cámaras haciendo click AQUÍ.