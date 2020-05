Doramas son criticados por escenas controversiales de violencia de género

Son los dos dramas coreanos con mayor popularidad de la temporada pero no se salvan de la crítica. The world of the married y The king: Eternal monarch han sido evaluados por la Comisión de Normas de Comunicaciones de Corea (KCSC) debido a escenas que retratan violencia y estereotipos de género.

Este comité emite observaciones al contenido de los programas de televisión si hay quejas de la audiencia.

PUEDES VER The World of the Married: actores casi se ahogan durante grabaciones en el mar

En el caso de The World of the married, la advertencia llegó en relación a las escenas de agresión que sufrió la doctora Sunwoo. Una de ellas, la secuencia de violencia con tomas en primera persona, ya había sido cuestionada por los netizens en abril.

Otros momentos fueron los golpes entre la pareja protagonista, y cuando un personaje femenino pide una bolso de diseñador a cambio de tener relaciones íntimas.

The world of the married

Media Today recogió comentarios del debate sobre este contenido:

“Es necesario mostrar las escenas sangrientas para describir el estado de su relación matrimonial”, comentó uno de los miembros del comité. “La escena del ataque es brutal, y la aparición de una mujer que demanda un objeto de lujo por sexo muestra una imagen repugnante de la mujer”, argumentaron.

The world of the married

The King Eternal Monarch

En el caso del drama de fantasía de SBS protagonizado por Lee Min Ho y Kim Go Eun, se destacó algunas frases que podrían perpetuar estereotipos de género según el KCSC.

Una de ellas es la escena del capítulo 1 cuando la primera ministra refuta “Brasieres sin copa (aros) no pueden sostener el pecho”, al cruzar el detector de metales del palacio.

The king: Eternal monarch

La segunda secuencia cuestionada fue la competencia de remo donde el rey Lee Gon y sus compañeros visten camisetas sin manga.

“¡Los hombres necesitan vestir menos y moverse mucho!”, grita efusivamente un personaje femenino.

The king: Eternal monarch

The king: Eternal monarch

Ante estas frases, el KCSC emitió una advertencia a la producción. La postura final del comité fue la siguiente:

“En un contexto donde la igualdad de género es importante, el contenido público de los medios de comunicación tiene responsabilidad de promover la equidad. Nos preocupa que contenido que glorifique crímenes de género, comercialización de sexo y estereotipos sexistas se difunda en la televisión”.