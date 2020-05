El 13 de mayo (KST), ASTRO fue reconocido por el programa musical Show Champion con un primer trofeo para su exitoso comeback “Knock”.

Estrenado el 4 de este mismo mes, la canción principal de su séptimo mini álbum GATEWAY ocupó el primer lugar luego de vencer a grandes rivales como “Eight” de IU, Suga de BTS y Ridin de NCT Dream.

La emoción de las estrellas del K-pop ante su logro se hizo evidente: aunque se mostraron tranquilos cuando fueron anunciados como los ganadores; una vez que comenzó el encore y sonó su tema como el fondo musical, rompieron en llanto.

El triunfo obtenido con “Knock” es el segundo en toda su carrera musical, siendo el primero para “All night” de enero del 2019. Por ese motivo, el fandom AROHA celebró en redes sociales con hashtags como #ASTRO2ndWin.

Posterior a su triunfo, el grupo asistió como invitado al programa radial de la MBC Kim Song Young‘s Hope Song at Noon. Siendo preguntados por la anfitriona Kim Shin Young, compartieron sus pensamientos sobre lo sucedido en Show Champion.

ASTRO en Kim Song Young‘s Hope Song at Noon.

JinJin, el líder, comenzó: “Lloramos tremendamente. Estábamos llorando. Como líder, tuve que decir el discurso de aceptación, así que me contuve mucho”.

La estrella confesó la emotividad que sintió al escuchar a “Knock” como el ganador: “Me ahogué después de ver nuestra canción aparecer en el anuncio del primer lugar. Estaba demasiado nervioso, así que dije nuestro saludo primero”.

Los integrantes Moonbin y Sanha son conductores de Show Champion y tuvieron que ser fuertes hasta que finalice la emisión. Al respecto, el carismático ‘Binnie’ dijo: “Debíamos concluir el programa como los MC, pero nuestras voces vacilaron y no pudimos hablar. Tuvimos que cantar nuestra canción para el encore, pero no pude cantar mi parte correctamente”.

ASTRO en Kim Song Young‘s Hope Song at Noon.

Además, expresó el nuevo sentido que ha cobrado GATEWAY. "Estaba agradecido mientras pensaba: ‘El día en que ganamos el primer lugar ha llegado’. Este álbum es aún más significativo porque ganamos el primer lugar”.

Finalmente, el maknae Sanha confesó: “Tiendo a no llorar en los conciertos, pero lo hice por primera vez frente a los miembros y fans. Cuando me vinieron a la mente los pensamientos acumulados, me puse a llorar de golpe hasta el punto de que no podía hablar”.