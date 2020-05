El regreso de TWICE se aproxima y para alegría de su fandom, ya se tiene un primer atisbo de cuál será uno de los conceptos que seguirán las nueve integrantes en este comeback.

Para More & More, nombre del siguiente disco de la girlband, Nayeon introduce a ONCE (nombre de sus fans) en una secuencia de video con estética floral.

Los planos al rostro de la cantante de K-pop la muestran con un maquillaje sutil destacando un aura de inocencia mientras ella contempla las flores de un jardín.

Además, la melodía que acompaña al video culmina con una voz en off que nombra el título del álbum.

Los admiradores de TWICE han encontrado que, de acuerdo a las portadas de la versión física, el grupo podría seguir tres conceptos visuales. Habrá que esperar a los próximos teasers para confirmar esta teoría.

TWICE álbum More & More

¿Cuándo se lanza el nuevo disco de TWICE?

TWICE vuelve a la escena musical tras disfrutar del éxito de “Feel Special”, tema que se convirtió en el favorito de los fans con su lanzamiento en setiembre pasado.

El esperado comeback fue anunciado por la líder Jihyo en la conferencia de prensa del documental Seize the Light. Su noveno mini-álbum en coreano “More & More” llegará al público el 1 de junio.

Conferencia de prensa: TWICE

La preorden se abrió en tiendas en línea el 11 de mayo y de acuerdo a la estadística de fans, acumula hasta el momento más de 5.200 copias vendidas.

TWICE: estadística de preórdenes.

Mientras llega la nueva era de TWICE, el fandom ONCE disfruta el documental Seize the light que muestra la historia de Sana, Dahyun, Chaeyoung, Tzuyu, Nayeon, Momo, Jihyo, Jeongyeon y Mina en su ascenso a la fama.

Cada miércoles, a través de su canal de YouTube (AQUÍ), se libera un episodio nuevo totalmente gratis. Sin embargo, si deseas ver todos los episodios en un solo día es necesaria una suscripción a YouTube Premium.