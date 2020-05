Jung Joon Young apela sentencia de prisión por el escándalo sexual en Burning Sun

Este 12 de mayo, el Tribunal del Distrito Central de Seúl en Corea del Sur emitió una sentencia contra Jung Joon Young y el ex integrante de FT Island Choi Jonghun, a cinco años y dos años y medio, respectivamente, bajo los cargos de agresión sexual grupal. Las defensas legales de las excelebridades coreanas apelaron la condena.

Como se recuerda, el pasado 3 de abril, el exactor recibió una sentencia monetaria en la que debía desembolsar un millón de wones por haber solicitado el servicio de meretrices. En Corea del Sur la prostitución es ilegal.

Diversos medios surcoreanos informaron que, los abogados de Jung Joon Young presentaron oficialmente una apelación ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl.

Cabe mencionar que de ser aceptada la petición de los representantes legales del cantante, el tribunal deberá someterlo a un nuevo juicio ante la Corte Suprema, lo que podría cambiar su sentencia.

Jung Joon Young es uno de los implicados en el caso del escándalo sexual en Burning Sun, donde también se le sigue una denuncia independiente al exintegrante de BIGBANG, Seungri. El actor fue acusado de grabar y compartir videos de violaciones a mujeres en estado de inconsciencia.

En marzo de 2019, se iniciaron oficialmente las investigaciones del caso y se reveló que desde 2011 se habría estado obstaculizando el proceso.

Una serie de cantantes y actores fueron involucrados en Burning Sun como: Seungri, Jung Joon Young, Choi Jong Hoon (FT Island), Yoon In Suk (ex CEO de Yuri Holdings y esposo de Park Han Byul), Yong Jun Hyung (Highlitht), Lee Jong Hyun (CNBLUE), Lee Jae Jin (rapero de YG Entertaiment), Yang Min Suk (hermano del dueño de YG Entertainment) y el señor Kim (empleado de Burning Sun, pero su identidad todavía no ha sido revelada).

Hasta el momento ninguno de los sentenciados o sospechosos han recibido una sentencia final.