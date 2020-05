Jang Na Ra: “No estoy predispuesta a casarme porque me mantengo ocupada trabajando”

El 13 de mayo se realizó en Seúl (Corea del Sur) la conferencia de prensa del nuevo dorama de Oh My Baby de tvN, protagonizado por la actriz Jang Na Ra junto a Go Joon, Park Byung Eun y Jung Gun Joo.

Al hablar sobre sus respectivos personajes, la artista de 39 años sorprendió al decir que tiene muy poco en común con su personaje Jang Ha Ri.

Jang Na Ra junto a Go Joon, Park Byung Eun y Jung Gun Joo en la conferencia de prensa del dorama Oh My Baby. 13 de mayo, 2020.

“Interpreto a Jang Ha Ri, que ha sido reportera durante 15 años y quiere convertirse en editora principal. Es un personaje que quiere tener un bebé y formar una familia para sí misma”.

En ese punto, Jang Na Ra hizo una leve crítica a los personajes femeninos dentro del kdrama que abandonan el mercado laboral por la familia.

"En nuestro drama, hay muchas mujeres que terminan su carrera para cuidar a sus hijos. Creo que las mujeres de mi edad podrán identificarse [con mi personaje], así que asumí el papel".

Jang Nara interpreta el papel de una mujer soltera de 39 años que quiere tener un hijo sin casarse, en el dorama Oh My Baby (tvN, 2020).

No obstante puntualizó que ella no encuentra muchos puntos en común con Jang Ha Ri.

"Jang Ha Ri es honesta y divertida. Es una personalidad diferente a la mía, pero creo que será divertido interpretarla”.

Poster promocional del dorama Oh my baby protagonizado por la actriz Jang Na Ra

También señaló como la principal diferencia con su personaje en Oh My Baby , es que a ella no le gustan los niños.

“Son lindos y adorables, pero no me hizo pensar que quería casarme rápidamente y tener un bebé. Sin embargo, este drama me hizo pensar en ello sinceramente”.

Con 19 años de carrera en el mundo del entretenimiento coreano (Kbiz) y en el umbral de los cuarenta años, Jang Na Ra aprovechó a la interrogante sobre por qué sigue soltera.

"No soy el tipo de persona que no cree en el matrimonio. Parece que no pude casarme porque he estado trabajando continuamente”.

Jang Nara interpreta el papel de la reportera Jang Ha Ri en el dorama Oh My Baby (tvN, 2020).

En ese último punto, la actriz dejó abierta la posibilidad de considerar el matrimonio si llegase a encontrar a la persona correcta.

“Todavía me pregunto, ¿debería casarme? Si conozco a una persona muy buena, una persona valiosa, quiero casarme y formar una familia sana”, dijo Jang Na Ra.

Durante 2019, surgieron los rumores de que Jang Na Ra estaba saliendo con su protagonista en el dorama V.I.P (SBS), Lee Sang Yoon.