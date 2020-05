Hace un par de semanas atrás, Kim Heechul de SUPER JUNIOR se apoderó de las portadas de los medios al hablar sobre sus fallecidos compañeros y los comentarios maliciosos en Internet y fue duramente criticado. Ahora vuelve a acaparar la atención, pero esta vez por hablar sobre sus futuros proyectos en la industria musical.

Por medio de un live streaming en YouTube, el idol K-pop respondió diversas preguntas de sus fanáticos, quienes principalmente le preguntaron si es que participará en los próximos planes de SuJu.

Como se sabe, SUPER JUNIOR cumplirá 15 años de historia y han preparado una serie de actividades para celebrar junto a sus ELF.

Además de SJ Returns tienen planeado lanzar un álbum por su aniversario y al respecto, Kim Heechul dijo lo siguiente:

“No es que esté muy ocupado, todos lo estamos (...) Hablamos sobre eso, lo conversé con Shindong y con los miembros, así que pensamos que yo podría ir a veces, pero luego, será más triste si aparezco una vez y después no voy más. Así que cuando preparemos el álbum comenzaré a aparecer. No sé cuándo vamos a grabar el álbum”.

El novio de Momo de TWICE no quiso dar una fecha del comeback de SUPER JUNIOR, debido a la situación que viene pasando el mundo respecto a la pandemia. Y agregó: “Por el coronavirus, la situación es difícil. Pero debería poder aparecer en un álbum por el aniversario número 15”.

Respecto a la COVID-19, Kim Heechul dio algunas recomendaciones para que sus ELF cuiden de su salud.

“Seamos cuidadosos con la situación del coronavirus. Por favor, laven sus manos y sobre las mascarillas... Usualmente cuando estoy de buen humor, tomo fotos para mis fans, pero recientemente si no usas tu mascarilla, te van a criticar mucho. Tenemos el distanciamiento social... Así que me tomo mis fotos con mascarilla o mejor, no me tomo ninguna foto”.

Al finalizar su transmisión en vivo Heechul también compartió una fotografía enseñando la manera correcta de estornudar a sus ELF en Weibo.

“La forma correcta de toser. 1) Usa un pañuelo cuando tosas. 2) Si no tienes pañuelo, cúbrete con tu manga, no tus manos. 3) Asegúrate de lavar tus manos con jabón después de toser”.