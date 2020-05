EXO: confirman participación de D.O y Xiumin en musical militar

Do Kyungsoo, vocalista de EXO, vuelve a la actuación gracias al musical militar “Return: The promise of the day”. La obra teatral confirmó el reparto de su segunda temporada y anunciaron las medidas que tomarán durante las funciones para prevenir contagios de la COVID-19.

En “Return: The promise of the day” un grupo de soldados se determinan a buscar los vestigios de héroes que se sacrificaron para proteger a Corea del Sur durante la guerra.

PUEDES VER Chanyeol de EXO y Raiden enamoran con su MV “Yours”

El personaje principal es el veterano Seung Ho, quien aparece en las montañas de Dabu tratando de encontrar los restos de sus compañeros. Las escenas del presente y el pasado (un joven Seung Ho) se alternan a lo largo del musical.

Para su primera temporada que estrenó en octubre del 2019, el personaje principal fue interpretado por Onew de SHINee y Xiumin de EXO.

Este 2020, dicha responsabilidad recaerá en D.O y Yoon Ji Sung (ex Wanna One). Asimismo, el veterano Seung Ho será interpretado por Lee Jung Yul y Lee Gun Myun.

Do Kyungsoo y Yoon Jisung

Lee Jae Kyoon y Lee Chang Dong interpretan a Hae Il, un soldado respetado por sus amigos por su conocimiento. La hermana melliza de este personaje está a cargo de Yang Ji Won, Lee Ji Hye y Kim Sejeong (vocalista de gugudan).

Poster oficial de "Return: The promise of the day"

Hyun Min, el nieto de Seung Ho, será interpretado por Xiumin y Lee Hong Ki (FTISLAND). Para finalizar, el actor Kim Minseok y Sungyeol de INFINITE darán vida a Woo Joo, el amigo de Hyun Min.

El musical militar tendrá funciones desde el 4 de junio hasta el 12 de julio en el Woori Art Hall del Parque Olímpico de Seúl. La producción seguirá estrictos protocolos de distanciamiento social para la prevención de la COVID-19, como dejar asientos vacíos entre el público, además de la vigilancia de la temperatura y desinfección al ingresar.