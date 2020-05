El 12 de mayo, TC Candler actualizó su lista de nominados a The 100 Most Beautiful / The 100 Most Handsome Faces of 2020, (Los rostros más hermosos, en español).

Entre los nuevos ingresos figura la cantante de origen japonés, Sana, vocalista y bailarina del grupo K-Pop, TWICE.

Desde el 2017, la cantante de 23 años viene figurando en el listado anual que realiza en Instagram la revista inglesa TC Candler.

En el último ranking, Hitomi Sana ocupó el puesto 64, una posición por debajo de la cantante china Xuan Yi, miembro de Cosmic Girls.

Otra idol K-Pop que también se encuentra nominada es Chaewon, vocalista de IZ*ONE, en lo que sería su primera nominación a la lista de TC Candler.

Los seguidores de ‘Fairy Chaewon’ han logrado reunir hasta el momento 20,115 Me Gustas (cifra en aumento) en su primer día después de ser nominada el 11 de mayo.

Finalmente, la cantante solista Chung Ha también apareció como un nuevo ingreso el 9 de mayo, obteniendo hasta el momento 81, 357 reacciones.

La cantante de 24 años vuelve a ingresar al listado, después de ocupar la posición 94 en la edición del año pasado.

Finalmente, las tres estrellas buscaran sobrepasar a la gran favorita, Lisa de BLACKPINK quien ocupó el primer lugar en el listado del 2019.

¿Cómo votar por el listado de TC Candler?

Para registrar un voto a favor de un determinado artista, el internauta deberá dejar un comentario utilizando hashtags con el nombre del artista, país y categoría, en este caso #100mostbeautiful2020.