El pasado 10 de mayo, un representante de la Escuela de Surf Yangyang reveló a través de sus stories de Instagram lo acontecido detrás de la intensa escena del intento de suicidio visto en el episodio 14 del dorama The World of the Married.

En la secuencia la doctora Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) devastada por el rechazo de su hijo y la complicada relación con su exesposo, decide acabar con su vida arrojándose al mar, siendo rescatada por su colega Kim Yoon Ki (Lee Moo Saeng).

PUEDES VER The world of married: polémica por actor menor de edad fumando y bebiendo con amigos

Previendo una emergencia la producción del kdrama de JTBC solicitó el apoyo de rescatistas de la escuela de Surf, además de tener preparado un equipo médico de emergencia.

Según la publicación, la escena se grabó el 14 de abril en la playa de Gangneung. Ambos actores habían accedido a grabar sin dobles de riesgo.

“Durante la filmación de Kim Hee Hae saltando al océano y Lee Moo Saeng rescatándola, los dos actores fueron arrastrados lejos de la costa”, explica el rescatista.

Publicación del rescatista de la Escuela de Surf Yangyang revelando lo que aconteció durante las grabaciones del episodio 14 de The World of the Married. Instagram, 10 de mayo 2020.

El personal de rescate tardó solo un minuto en alcanzar a los actores y llevarlos a la orilla.

Kim Hee Ae y Lee Moo Saeng fueron arrastrados por olas.

Según el personal médico, tanto Kim Hee Ae como Lee Mo Saeng estaban muy tranquilos cuando fueron rescatados.

Los rescatistas de la Escuela de Surf Yangyang lograron regresar a la orilla a Kim Hee Ae y Lee Moo Saeng.

A pesar de la crisis experimentada, ambos actores insistieron en retomar la grabación para completar la secuencia.

"El personal del drama bajó al mar, así que seguimos las reglas y pudimos terminar el rodaje de manera segura. Felicito la increíble actuación del actor Lee Moo Saeng", concluyó el salvavidas.

Por su parte, la Escuela de Surf Yangyang también compartió en su cuenta de Instagram un video del rescate que eliminó a los pocos segundos.

La grabación de episodio 14 de The World of the Married se realizó en la playa de Gangneung

The World of the Married: final

El dorama The World of the Married ha estado rodeado de varias polémicas a lo largo de su emisión. Aun así se convirtió en uno de los favoritos de la temporada.

Emitido ininterrumpidamente cada viernes y sábado desde el 27 de marzo del 2020, se acerca a su esperado final que será trasmitido en un horario diferente al habitual.

Mientras que el capítulo 15 será emitido el martes 12 de mayo a las 23:00 (KST), el desenlace se revelará a la misma hora del día siguiente.