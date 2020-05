CRAVITY desata controversia al revelar nombre de su fandom

El 11 de mayo, el grupo novato de Starship Entertainment, CRAVITY, reveló el nombre que representaría a su fandom.

Esto ocurre un mes después de haber propuesto a sus seguidores las alternativas “Week” (abreviatura de “we love CRAVITY” o “we are CRAVITY”), “Lumini” (combinación de ‘luminous’ y ‘gemini’) y “RAVIT” (las letras medias de ‘CRAVITY’).

Siendo finalmente seleccionado LUVITY, una combinación de “LUV” (como una derivación de la palabra inglesa para amor “LOVE”) y CRAVITY.

La elección no estuvo exenta de sorpresa después de que por varias semanas el favorito fuera ‘Lumini’ que representa la luz, factor que conecta con la mitología que viene impulsando el grupo K-pop, sobre un mundo oscuro paralelo.

Tras la elección en última instancia de LUVITY como nombre del fandom, comenzaron a elevarse en redes sociales las voces de protesta de los seguidores del septeto femenino Pink Fantasy, manejado por la agencia Mydoll Entertainment.

La bandgirl, que debutó el 24 de octubre del 2018, eligió como el nombre de su fanclub LUVIT, porque su pronunciación resultaría similar a “Rabbit” (conejo).

El grupo PINK FANTASY se creó utilizando en su concepto la imagen de un conejo, por ello eligieron para nombre de su fandom una palabra relacionada a ello.

En ese contexto, los seguidores de Arang, Aini, Ye Chan, Sang A, SeeA, Harin y Daewang consideran que la elección de LUVITY como nombre del fandom de CRAVITY seria una falta de respeto.

“CRAVITY te lo ruego. Solicita a Starship Entertainment que cambie el nombre del fandom. LUVITY contiene la denominación del fanclub de PINK FANTASY, elegirlo para nombrar a sus seguidores es increíblemente irrespetuoso con PINK FANTASY & LUVITS”, escribió una usuaria en Twitter.

Los seguidores de PINK FANTASY solicitaron un cambio en el nombre del fandom de CRAVITY.

Por su parte, los seguidores de Allen, Jung Mo, Seong Min, Se Rim, Min Hee, Hyeong Jun, Won Jin, Tae Young y Woo Bin temen que esta controversia pueda desatar comentarios de odio contra el grupo K-pop y sus integrantes.

Los seguidores de CRAVITY preocupados por posibles comentarios de odio a raíz de la controversia con el nombre del fandom.

En el otro extremo, otra facción del fandom de CRAVITY apuntó que una similitud en el nombre de los seguidores de Red Velvet, conocidos como ReVeluv y cuya abreviación es Luvies, que sonaría muy similar a LUVITY.